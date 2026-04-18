Aaj Ka Rashifal : ग्रहों की स्थिति उथल-पुथल वाली, विपिरित स्थितियों के संकेत, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
Horoscope 18 April 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 18 अप्रैल को शनिवार है। आइए जानते हैं, 18 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
Aaj ka Rashifal 18 April 2026: ग्रहों की स्थिति- सूर्य, शुक्र और चंद्रमा मेष राशि में हैं, जहां सूर्य उच्च के हैं और ये अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसका मालिक केतु होता है। पाप ग्रह के नक्षत्र में हैं। चंद्रमा भी अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसका केतु मालिक होता है और इस समय जन्म लिए हुए बच्चे सतैषा में पड़ते हैं, मूल कहा जाता है और मूल की शांति कराई जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही केतु के नक्षत्र में हैं। गुरु मिथुन राशि में स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में चल रहे हैं। ये पूरी विसंगतियों को अकेले संभाल के लेकर चल रहे हैं। अभी आगे देखिए, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल और शनि मीन राशि में हैं। इस समय शनि अपने नक्षत्र में चल रहे हैं और मंगल शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है और अभी विपरीत स्थिति नहीं थमती दिख रही है। बुध नीच के हैं, जो आर्थिक स्थिति पर गहरा चोट पहुंचा कर सबको परेशान कर रखे हैं। लेकिन बर्बाद नहीं होगी कोई चीज, एक उम्मीद बनी रहेगी और फिर से रिवाइवल संभव है।
आगे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल
मेष राशि- मन आज आंतरिक विवादों से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा; कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन ऊर्जा का स्तर घटा हुआ और मन-तन में एक सूनापन सा महसूस हो सकता है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान से नज़दीकी और प्रेम में नयापन व ऊर्जा महसूस करेंगे, लेकिन पंचम भाव का केतु समय-समय पर प्रेम और संतान को लेकर मन में भय पैदा कर सकता है। व्यापार ठीक है और यात्रा के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को जल देना आपके लिए शुभ होगा।
वृषभ राशि- आज आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है और अज्ञात भय सताएगा। उच्च अधिकारियों का रुख आपके प्रति थोड़ा कड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा मध्यम रहेगा। हालांकि, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी ठीक चलेगा। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
मिथुन राशि- आपकी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और प्रेम, संतान व आय की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। यात्रा के सुखद योग बन रहे हैं और आप में एक सकारात्मक शुभता बनी रहेगी। मां काली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा और प्रेम संबंधों में मध्यम स्थिति के साथ कुछ नकारात्मकता देखी जा सकती है। संतान की सेहत को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है, हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह शुभ समय है, पर एक-दो दिन के लिए नीरसता महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर स्थिति पहले से बेहतर है और लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और प्रेम व संतान की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन दांपत्य जीवन में कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा कठिन हो सकता है; जीवनसाथी के साथ अनबन, चोट-चपेट का भय और नौकरी-व्यवसाय में संघर्ष की स्थिति बन रही है। प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम है, इसलिए इस खराब समय को सावधानी से पार करें और शनिदेव को प्रणाम करें।
तुला राशि- तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा और प्रेम, संतान व कार्यक्षेत्र की स्थिति काफी सुखद रहेगी। दांपत्य जीवन में ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। काली जी की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों का शत्रुओं पर दबदबा बना रहेगा और आपको गूढ़ ज्ञान के साथ-साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हालांकि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। आपके लिए भी लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
धनु राशि- आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। इस समय आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला अभी टाल देना ही बेहतर होगा। विद्यार्थी भी असमंजस की स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा उत्साह कम महसूस हो सकता है और संतान के विषय में भी निर्णय लेना कठिन होगा। हालांकि, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय सही है और स्वास्थ्य भी लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु अपने पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
मकर राशि- घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है, जिससे भौतिक सुख-सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके विपरीत, प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। मां काली को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि- आप पराक्रमी बने रहेंगे और आपकी व्यापारिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी। हालांकि, ऊर्जा के स्तर में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार का तालमेल बहुत अच्छा है। हरी वस्तु अपने पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
मीन राशि- अपनों से आपको उतनी प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिल पाएगा जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक-दो दिनों में स्थितियां बदलेंगी और वही लोग आपका पूरा साथ देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रह सकता है। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए मंगलकारी होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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