राशिफल टुडे (17 नवंबर 2026): सिंह राशि के शत्रु रहेंगे एक्टिव, ये 5 राशियां बहुत संभलकर पार करें दिन
Rashifal Today in Hindi: राशिफल का आकलन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। आज कई ग्रहों की शुभ स्थिति कई राशियों के लिए लाभकारी योग का निर्माण कर रही है। जानें आज किन राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य मिल सकता है।
मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में; शुक्र कन्या राशि में; बुध तुला राशि में; सूर्य वृश्चिक राशि में और चंद्रमा मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा शनि के घर में बैठे हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने कार्यों में, अपने व्यापार और व्यवसाय में अग्रेसिव रहेंगे और एग्रेसिवली बहुत सारे कार्यों को कर देंगे। व्यापार में कभी-कभी अग्रेशन भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे श्रवण नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा श्रवण में शीतलता थी। थोड़ा सा ठहराव था अब ठहराव के बाद ऊर्जा संग्रहित हुई है, अब यहां पर ऊर्जा का वर्धन हो रहा है और अब तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति बन रही है। शाम में चंद्रमा राहु के साथ संयोग करेंगे और कुंभ राशि में चले जाएंगे, और शनि मीन राशि में वक्री गति से चल रहे हैं।
मेष राशि:
व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का साथ होगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
भाग्य साथ देगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे, यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक, व्यापारिक स्थिति अच्छी है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
अभी थोड़ा बच कर पार करिए, सायंकाल तक थोड़ा परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसके बाद अनुकूल हो जाएंगी। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापारिक स्थिति भी ठीक-ठाक रहेगी। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि:
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, नौकरी-चाकरी की स्थिति भी अच्छी है। अगर किसी भी तरीके से अच्छे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं, तो सायंकाल से पहले ले लीजिए। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि:
शत्रु एक्टिव रहेंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित रहेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो या शत्रु का। आपको गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम और संतान की स्थिति बड़ी अच्छी है तथा व्यापार भी अच्छा है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि -
भावुकता पर नियंत्रण रखिए और लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करिए। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व संतान मध्यम गति से चलेंगे पर खराब नहीं हैं, और व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि-
थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला समय है और मानसिक परेशानी बनी रहेगी। घरेलू सुख बाधित रहेगा, प्रेम व संतान मध्यम रहेंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा मध्यम है, हालांकि व्यापार आपका अच्छा रहेगा। इसे परेशानी वाला समय कहा जाएगा लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, शनि देव की शरण में बने रहें, उन्हें प्रणाम करते रहें और नीली वस्तु पास रखें, तो यह समय कट जाएगा।
वृश्चिक राशि -
पराक्रम रंग लाएगा और रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक कोई भी निर्णय सायंकाल से पहले ले लीजिए क्योंकि इसके बाद थोड़ा मध्यम समय आ जाएगा। प्रेम, संतान और व्यापार आपका अच्छा है, तथा पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
धनु राशि-
आपकी स्थिति धनदायक है। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे। थोड़ा नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी आपका अच्छा दिख रहा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि-
मिला-जुला फल रहेगा। फिर भी कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ अच्छा है। सायंकाल के बाद निवेश मत करिएगा, थोड़ा धन हानि के संकेत हो जाएंगे। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि-
घबराहट, बेचैनी, सर दर्द, नेत्र पीड़ा, बिना नुकसान के भी नुकसान सोचना। फिर भी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, सबका साथ बना रहेगा इसलिए कुशलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि-
स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन थोड़ा मध्यम बना हुआ है। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। शुभ संकेत हैं। थोड़ा सा पार्टनरशिप से संबंधित प्रॉब्लम को थोड़ा सतर्कता बरतिएगा उसमें और सतर्क होकर के लीजिएगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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