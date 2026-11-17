Rashifal Today in Hindi: राशिफल का आकलन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। आज कई ग्रहों की शुभ स्थिति कई राशियों के लिए लाभकारी योग का निर्माण कर रही है। जानें आज किन राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और उत्तम स्वास्थ्य मिल सकता है।

वृषभ राशि: भाग्य साथ देगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे, यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक, व्यापारिक स्थिति अच्छी है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: अभी थोड़ा बच कर पार करिए, सायंकाल तक थोड़ा परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसके बाद अनुकूल हो जाएंगी। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापारिक स्थिति भी ठीक-ठाक रहेगी। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: शत्रु एक्टिव रहेंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित रहेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो या शत्रु का। आपको गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम और संतान की स्थिति बड़ी अच्छी है तथा व्यापार भी अच्छा है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि - भावुकता पर नियंत्रण रखिए और लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करिए। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व संतान मध्यम गति से चलेंगे पर खराब नहीं हैं, और व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला समय है और मानसिक परेशानी बनी रहेगी। घरेलू सुख बाधित रहेगा, प्रेम व संतान मध्यम रहेंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा मध्यम है, हालांकि व्यापार आपका अच्छा रहेगा। इसे परेशानी वाला समय कहा जाएगा लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, शनि देव की शरण में बने रहें, उन्हें प्रणाम करते रहें और नीली वस्तु पास रखें, तो यह समय कट जाएगा।

वृश्चिक राशि - पराक्रम रंग लाएगा और रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक कोई भी निर्णय सायंकाल से पहले ले लीजिए क्योंकि इसके बाद थोड़ा मध्यम समय आ जाएगा। प्रेम, संतान और व्यापार आपका अच्छा है, तथा पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

धनु राशि- आपकी स्थिति धनदायक है। कौटुंबिक सुख का आनंद लेंगे। थोड़ा नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी आपका अच्छा दिख रहा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- मिला-जुला फल रहेगा। फिर भी कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ अच्छा है। सायंकाल के बाद निवेश मत करिएगा, थोड़ा धन हानि के संकेत हो जाएंगे। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी, सर दर्द, नेत्र पीड़ा, बिना नुकसान के भी नुकसान सोचना। फिर भी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, सबका साथ बना रहेगा इसलिए कुशलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।