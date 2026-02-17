Aaj Ka Rashifal, 17 फरवरी 2026: आज सूर्य ग्रहण, मेष राशि वालों के लिए आय के नए मार्ग बनेंगे, वृश्चिक से लेकर विपरीत समय

Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 17 फरवरी को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 17 फरवरी मंगलवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। आज वलयाकार सूर्य ग्रहण, मेष राशि वालों के लिए आय के नए मार्ग

Aaj Ka Rashifal: ग्रहों की स्थिति- आज कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में यह मान्य नहीं होगा।आज गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल और चंद्रमा मकर राशि में। चंद्रमा सूर्योदय के समय मकर राशि में रहेंगे। दोपहर होते-होते कुंभ राशि के हो जाएंगे, जहां सूर्य, बुध, शु्क्र, राहु के साथ संयोग करेंगे और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 17 फरवरी को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 17 फरवरी मंगलवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। आज वलयाकार सूर्य ग्रहण, मेष राशि वालों के लिए आय के नए मार्ग

मेष राशि- आय के नए मार्ग बनेंगे लेकिन जरूर ये ध्यान रखिएगा कि कोई कुमार्ग न बने। यात्रा कष्टप्रद होगी लेकिन लाभप्रद होगी। भ्रामक समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। मेंटल हेल्थ थोड़ा परेशान करेगी। व्यापार अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- व्यापार के लिए कोई शार्टकट मत मारिएगा। कोर्ट-कचहरी से बचें। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। बाकी कुछ खराब नहीं है। थोड़ा सा मध्यम समय का निर्माण या डिस्टर्बिंग समय का निर्माण प्रोफेशनल लाइफ में होगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। यात्रा अभी वर्जित रखें। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान भी प्रभावित है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- स्वयं के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी में परेशानी। प्रेमी-प्रेमिका अगर मुलाकात करते हैं तो ऑकवर्ड सिचुएशन न हो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार आपका लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- स्वास्थ्य प्रभावित है। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन शत्रुओं की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य प्रभावित। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- मानसिक दबाव बना रहेगा- बच्चों के लेकर के, जो लोग प्रेम में हैं- प्रेम को लेकर के। निर्णय लेने की क्षमता इस समय प्रभावित रहेगी इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी न लें। व्यापार सही चलता रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- घरेलू कलह बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, बहुत शांतचित्त होकर चीजों को निपटाएं। स्वयं के स्वास्थ्य पर और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें। काली वस्तु का दान करें।

धनु राशि- नाक, कान, गला की परेशानी होगी। व्यापार में उथल-पुथल रहेगी। प्रेम, संतान अच्छा। स्वास्थ्य और व्यापार प्रभावित दिख रहा है। काली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- जुबान से गंदी भाषा का प्रयोग न करें। धन हानि के संकेत हैं, निवेश न करें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। ध्यान रखिए। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। मन परेशान रहेगा। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस बना रहेगा। ये ग्रहों का संयोग ही ऐसा चल रहा है कि ऑलमोस्ट सब लोग प्रभावित हैं। आप भी प्रभावित होंगे। बचकर पार करेंगे, निकल जाएंगे। हरी वस्तु पास रखें।