Aaj ka rashifal (17 अगस्त): आज नाग पंचमी पर 5 राशियों की किस्मत में लगेंगे चार चांद, बाकी रहें सतर्क
Aaj ka rashifal 17 August 2026: आज 17 अगस्त, सोमवार को नागपंचमी है। इस दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की सलाह है। जानें एस्ट्रोलॉजर से आज का राशिफल।
Aaj ka rashifal 17 August 2026, नागपंचमी का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध, गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में। चंद्रमा का नक्षत्र चित्रा है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा कन्या राशि में शुक्र के साथ संयोग कर रहे हैं। चन्द्रमा का मंगल के नक्षत्र में होना बहुत ही अच्छा माना जाएगा लेकिन शुक्र के साथ संयोग करना यह बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। एक डायरेक्टरी प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है जो आपको द्वंद में लाएगी, रिलेशनशिप में द्वंद में लाएगी। यह समझने की बात है, बाकी चीजों में नहीं, रिलेशनशिप में द्वंद की स्थिति को लाएगा और थोड़ा सा आप स्टिमुलेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा रक्तचाप बढ़ा रहेगा आपका, एक्साइटमेंट बढ़ी रहेगी, क्रेजीनेस बढ़ी रहेगी आप में। तो ये सारी चीजें फिर दोपहर के बाद सायंकाल से पहले चंद्रमा तुला के हो जाएंगे। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। आज नाग पंचमी का त्योहार है। पढे़ें आज का राशिफल।
राशिफल-
मेष राशि:
स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। थोड़ा शत्रु एक्टिव रहेंगे और विपरीत लिंगी संबंधों में थोड़ा ध्यान देकर आगे बढ़िएगा। एलीगेशंस लग सकते हैं। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
भावनाओं पर काबू रखिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा रोक के लीजिए। प्रेम-मिथुन तू-तू मैं-मैं का संकेत है। बाकी संतान की स्थिति, व्यापार की स्थिति अच्छी है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली। व्यापार आपका अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
पराक्रम रंग लाएगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यापारिक सफलता मिलेगी। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि:
धनागम होगा, दोस्तों, मित्रों, कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार भी बहुत अच्छा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि:
आकर्षण के केंद्र बनेंगे, समाज में सराहे जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, प्रेम संतान भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
थोड़ा मन परेशान रहेगा, काल्पनिक भय सताएगा, सर दर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम संतान की स्थिति बहुत सुधार की तरफ, व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। चिंता कारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि:
आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि:
कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापार अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
बच के पार करिए, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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