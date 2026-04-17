Aaj Ka Rashifal 17 April 2026: आज का दिन कैसा रहेगा? कुछ राशियों को लाभ, तो कुछ को रहना होगा सतर्क, पढ़ें राशिफल

Horoscope 17 April 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 17 अप्रैल को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 17 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 17 April 2026: ग्रहों की स्थिति- सूर्य और शुक्र मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, बुध, मंगल, शनि, चंद्रमा मीन राशि में और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। ऐसे में मूल की शांति कराई जाती है, सतईसा होता है, लेकिन यह चंद्रमा अच्छे नक्षत्र का, मेरे हिसाब से अच्छे नक्षत्र का माना जाता है क्योंकि बौद्धिक विकास वाला यह नक्षत्र होता है।

आगे पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

मेष राशि- मेष राशि वाले जातकों को आज स्वास्थ्य में कुछ दुर्बलता का अनुभव हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है और पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। आपकी संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी और जीवनसाथी के साथ भी मधुर संबंध बने रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक शुभ समय है, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण मानसिक परेशानी और एक अज्ञात भय बना रह सकता है। उपाय के तौर पर नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के करियर की स्थिति पहले से बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में लाभ की स्थिति बनी हुई है, जिससे आपको काफी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आपकी संतान अपने करियर और काम की दिशा में आगे बढ़ेगी। व्यापार की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। एक खास बात का ध्यान रखें कि अपने से बड़े अधिकारियों या राजनीतिज्ञों से किसी भी तरह के वाद-विवाद में न पड़ें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह एक बहुत ही शुभ समय है। आप शुभता के प्रतीक बनेंगे और आपके प्रेम संबंध विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से भी अच्छी खबर मिल सकती है; वे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और उन्नति करेंगे। प्रेम और आपसी संबंधों के लिहाज से यह एक मनभावन समय है। व्यापार में थोड़े उतार-चढ़ाव के साथ आप निरंतर प्रगति करेंगे। भगवान शनिदेव को प्रणाम करना और उनकी उपासना करना आपके लिए फलदायी होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मान-अपमान की स्थितियों के प्रति सचेत रहें। प्रेम संबंधों में विवाद या रूखापन (ड्राइनेस) बना रह सकता है। संतान को लेकर मन कुछ परेशान रह सकता है और यात्रा कष्टप्रद होने की संभावना है। यह समय आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण और मध्यम रहेगा। उपाय के तौर पर लाल वस्तु अपने पास रखें।

सिंह राशि- यह समय आपके लिए बचकर पार करने वाला है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और चोट-चपेट लगने की आशंका है, इसलिए सावधानी बरतें। प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपको सकारात्मक सहयोग मिलेगा। फिलहाल कोई नया जोखिम न लें और न ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें। सूर्य देव को जल देना आपके लिए शुभ फलदायी होगा।

कन्या राशि- आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन उदर (पेट) संबंधी रोगों से परेशानी हो सकती है। करियर में कुछ रुकावटें या डिस्टर्बेंस आने के संकेत हैं। प्रेम संबंध विवादास्पद हो सकते हैं और संतान की स्थिति भी मध्यम रहेगी। कुल मिलाकर यह एक मध्यम समय है। शनि देव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ रहेगा।

तुला राशि- शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ बन सकती हैं। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग हैं; आप सरकारी तंत्र से जुड़ सकते हैं और उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बावजूद समय थोड़ा अशांत रह सकता है। सूर्य को जल देना लाभकारी होगा।

वृश्चिक राशि- मन काफी परेशान रह सकता है और प्रेम संबंधों में आपसी कहासुनी या विवाद बढ़ने की संभावना है। भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उसे अभी टाल देना ही बेहतर है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। व्यापार और करियर की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। पीली वस्तु अपने पास रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।

धनु राशि- स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, सीने में विकार संभव है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में परेशानी आ सकती है। माता का स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ रह सकता है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, जबकि व्यापार लगभग ठीक रहेगा। गृह कलह के योग बन रहे हैं, इसलिए सावधानी से समय व्यतीत करें। लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।

मकर राशि- आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा; नाक, कान या गले की परेशानी हो सकती है। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और करियर में नकारात्मक ऊर्जा की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए लाभदायक होगा।

कुंभ राशि- धन हानि के संकेत हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के आर्थिक लेनदेन से बचें। आपस में झगड़े-झंझट की स्थिति बन सकती है और मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से बेहतर है और व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।