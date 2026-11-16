आज का राशिफल (16 नवंबर 2026): शनि की राशि में चंद्रमा, वृषभ समेत इन 6 राशियों के लिए दिन शुभ
Horoscope today 16 November: आज 16 नवंबर को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों को करियर, धन और व्यवसाय में तरक्की दिला सकती है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पढ़ें आज का राशिफल।
ग्रहों की स्थिति- मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, सूर्य, बुध तुला राशि में। चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र के हैं। चंद्रमा अपने स्व नक्षत्र और शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शीतलता का है। पवित्रता का है। जल स्नान का है। किसी भी वस्तु का, देवी-देवता के जल प्रवाह का है। जल समाधि का है। शांति का है। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल
मेष राशि-
व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कुछ अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। केस मुकदमे में आपके पक्ष में फैसला आएगा। प्रेम संतान का भी साथ बना रहेगा व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि-
भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा धार्मिक बने रहेंगे। प्रेम संतान व्यापार सब कुछ अच्छा रहेगा शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि-
किसी किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल है बहुत बचकर पार करें, वाहन धीरे चलाएं। चोट चपेट लग सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित है प्रेम संतान की स्थिति पहले से बेहतर है व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि-
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात भी होगी थोड़ा सा निवेश सोच समझ के करिएगा बाकी स्वास्थ्य प्रेम संतान व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है बजरंगबली की शरण में बने रहे प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
शत्रु पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टर्बिग समय कहा जाएगा। स्वास्थ्य भी प्रभावी दिख रहा है। प्रेम-संतान-व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
भावुकता में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दीजिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम-संतान-व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि:
भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी का समय है। भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि वाला समय है। गृह क्लेश संभव है, शारीरिक तापमान थोड़ा बढ़ा रहेगा। प्रेम-संतान भी मध्यम रहेगा, नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा, प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा दिख रहा है, नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि:
धन संग्रह बढ़ेगा, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी, अपनों का साथ होगा। प्रेम संतान में सुधार हो चुका है व्यापार भी अच्छा है अभी निवेश मत करिएगा नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि:
मकर राशि का सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम संतान व्यापार भरपूर सहयोग में है, हर दृष्टिकोण से अच्छा समय जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होगी काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
चिंता कार्य सृष्टि का सृजन होगा खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी प्रेम संतान अच्छा रहेगा व्यापार भी अच्छा है गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि:
स्वास्थ्य पर ध्यान दें प्रेम संतान अच्छा है व्यापार अच्छा है आए के नए नए मार्ग बनेंगे पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान