Aaj Ka Rashifal 16 March 2026: बुध-राहु का योग, आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव; मेष से मीन तक पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 16 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 16 मार्च को सोमवार है। आइए जानते हैं, 16 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 16 March 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में हैं, केतु सिंह राशि में, चन्द्रमा आज के दिन मकर राशि में बने रहेंगे। बुध, मंगल और राहु कुम्भ राशि में हैं। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में हैं। दो घरों में छह ग्रह बैठे हैं और बुध और राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो थोड़ी उतार-चढ़ाव आर्थिक स्थिति या अर्थ में या पूरे वैश्विक स्तर पर मार्केट में उतार-चढ़ाव बनता है।

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इसको आप बिल्कुल उतार भी मत समझिए कि एकदम क्रैश हो जाएगा और बहुत ऊपर की स्थिति भी मत समझिए। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल, बुध और राहु, ये जो कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, यहां पर मंगल और बुध शत्रुक्षेत्री हैं। शत्रुवत, शत्रुक्षेत्री नहीं होंगे, शत्रुवत हैं और राहु के साथ हैं। तो मंगल और राहु के कारण और बुध के एक साथ होने के कारण, आर्थिक स्थिति तो मैंने जो आपको बताया वो स्थिति है।

दूसरी स्थिति जो होगी, रक्त से संक्रमण, स्नायुमंडल की प्रॉब्लम, नर्व से संबंधित, त्वचा से संबंधित, इस तरीके की प्रॉब्लम शारीरिक आएगी और मार्केट में उतार-चढ़ाव बनेगा। अग्रेशन नेगेटिव हो सकती है लोगों में।

बाकी दूसरी स्थिति जो सूर्य, शुक्र और शनि की है, सूर्य का यहां से निकल जाना सुखद है लेकिन शनि के साथ संयोग करना, वो भी एक वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव का संकेत है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा अभी जनमानस के लिए प्रॉब्लम रहेगा कम से कम एक महीना और।

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मेष राशि- मेष राशि की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम में दूरी रहेगी लेकिन सामंजस्य बना रहेगा। संतान को लेकर के आप परेशान रहेंगे कि आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, लेकिन ज्यादा मत सोचिए, सब शुभ है। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित जरूर रहेगा। पहले से बेहतर समय। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धार्मिक रीति-रिवाज़ में भाग लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम की स्थिति मध्यम। संतान को लेकर के भी मन चिंतित रहेगा जो लोग संतान वाले हैं। समय सुधर रहा है और धीरे-धीरे अच्छे दिनों की तरफ आप बढ़ेंगे। काली जी को प्रणाम करना और हरी वस्तु पास रखना शुभ है।

मिथुन राशि- थोड़ा बचकर पार करें। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मज़बूत होगी। बस स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि- राहत देने वाला समय है। जीवनसाथी के तरफ से कुछ अच्छी स्थिति बनेगी, सामंजस्य बनेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम अभी चल रही है। संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है। पिता के साथ आपकी जो अनबन थी उसमें कमी आ रही है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा बेहतर समय ये कहा जा सकता है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। प्रेम की स्थिति मध्यम है। संतान की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तांबे की वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। समय लिखने-पढ़ने में व्यतीत करें, शुभ होगा। भावुक होकर कोई निर्णय अगर लिए आप तो नुकसान संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापार आपका सही चल रहा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ है।

तुला राशि- गृह-कलह से बचें और मानसिक दबाव बना रहेगा। प्रेम को लेकर के तू-तू मैं-मैं, संतान को लेकर के चिंता। थोड़ा गृह-कलह भी दिख रहा है। बट भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। डिस्टर्बिंग टाइम है लेकिन आप जीत जाएंगे, निकल जाएंगे। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी लगभग ठीक-ठाक है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- आर्थिक लाभ मिलने वाला समय है, लेकिन उसको और बढ़ाने के चक्कर में अगर आपने कुछ किया तो नुकसान हो जाएगा। जो आ रहा है उसको आने दीजिये, अभी आगे की योजना मत बनाइये, उसको अभी अपने पास सुरक्षित करिए। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति अभी भी मध्यम बनी हुई है। व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- सौम्यता बढ़ेगी, सुकुमारता बढ़ेगी। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है। संतान बहुत अच्छे, व्यापार बहुत अच्छा है। शुभता मिल रही है, लेकिन किसी को भी रुपये-पैसे की लेन-देन सोच-समझकर करियेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कुंभ राशि- मानसिक अवसाद का समय है। चिंतित रहेंगे, घबराहट-बेचैनी बनी रहेगी। कोई उंगली उठ सकती है आप पे। प्रेम-संतान मध्यम, स्वास्थ्य मध्यम, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। गणेश जी की शरण में बने रहें, उन्हें प्रणाम करें, शुभ होगा।