Aaj Ka Rashifal 16 February 2026: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल
Horoscope 16 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 16 फरवरी को सोमवार है। आइए जानते हैं, 16 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
Aaj ka Rashifal 16 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल और चंद्रमा मकर राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि- पिता का साथ होगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि- यात्रा का योग बनेगा। भाग्य साथ देगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना, उन्हें लाल वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।
मिथुन राशि- बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। वाहन धीरे चलाएं। नीली वस्तु को पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि- जीवन आनंददायक गुजरेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का भी सहयोग होगा और एक बढ़ी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है सब आपका। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत बढ़िया है आपका। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि- गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शाीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित दिख रहा है, लेकिन शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। हालांकि शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेंगे लेकिन जीत आपकी होगी। थोड़ा डिस्टर्बिंग समय लेकिन अच्छा समय। लाल वस्तु पास रखें।
कन्या राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। स्वास्थ्य ठीक-ठाक। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि- गृह कलह के संकेत हैं। घर का तापमान थोड़ा बढ़ा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।
वृश्चिक राशि- पराक्रमी बने रहेंगे। किया गया प्रयास सफलता दिलाएगा। खासकर- व्यापारिक। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि- वाणी से ओजस्वी-तेजस्वी बने रहेंगे। धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान में बढ़ी समीपता रहेगी। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि- ओजस्वी-तेजस्वी बने रहेंगे। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि- चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।
मीन राशि- यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि