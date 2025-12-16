Aaj Ka Rashifal 16 December 2025 : आज इन राशियों का धन, व्यापार अच्छा, भावुक होकर फैसले ना लें, पढ़ें मेष से मीन का हाल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 16 December 2025 today Horoscope and daily predictions for all zodiac sign
Dec 16, 2025 04:51 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 16 दिसंबर को मंगलवार है। आइए जानते हैं, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार 16 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा तुला राशि में। बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में। शुक्र और मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल-

मेष राशि- आज मेष राशि वाले खुशमिजाज बने रहेंगे। आनंददायक जीवन गुजरेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा। खुशनुमा दिन। काली जी को प्रणाम करना अच्छा होगा।

वृषभ राशि- आज वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- आज मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। बाकी मानसिक चंचलता पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- आज कर्क राशि वाले गृह कलह के संकते हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आज सिंह राशि वाले पराक्रमी बने रहेंगे। पराक्रम व्यावसायिक सफलता की तरफ लेकर जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। अपनों का साथ होगा। सफेद वस्तु दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- आज कन्या राशि वाले के पास धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा होगा। सफेद वस्तु पास रखें।

तुला राशि- आज तुला राशि वाले आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जहां चाहेंगे वहां मौजूदगी दर्ज होगी। वाह-वाही बटोरेंगे। सामाजिक कद बढ़ेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों का मन खिन्न रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। नेत्र विकार संभव है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आज धनु राशि वालों के लिए यात्रा सफलता दिलाएगी। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा। आर्थिक मामले अच्छे होंगे। संपन्नता की तरफ जाएंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आज मकर राशि वाले को कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- आज कुंभ राशि वालों का भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मीन राशि- आज मीन राशि वाले के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। सफेद वस्तु काली मंदिर में अर्पित करना शुभ होगा।

