Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 16 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 16 अगस्त का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 05:23 AM
Aaj Ka Rashifal 16 August 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में, शाम के वक्त वृषभ राशि में हो जाएंगे। शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। सूर्य और बुध कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 16 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल-

मेष राशि- धनदायक समय। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

वृषभ राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा हो सकती है। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- आय में सुधार होगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम-संतान अच्छा रहेगा व व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान अच्छा व व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- शाम के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा हो जाएगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- महत्वपूर्ण कार्यों को शाम से पहले निपटा लें। स्वास्थ्य में ध्यान दें, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है व व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। भावुकता पर काबू रखकर कोई फैसला लें। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा। शिव जी का जलाभिषेक करना आपके लिए शुभ होगा।

