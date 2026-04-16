Aaj ka Rashifal 16 April 2026: चंद्रमा आज बृहस्पति के घर में, शनि के नक्षत्र में, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों पर असर
Aaj ka Rashifal in hindi:16 अप्रैल 2026 की ग्रह स्थिति बहुत खास रहने वाली है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होकर के शुक्र के साथ संयोग कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा गुरु के घर में हैं और शनि के नक्षत्र में हैं। आइए जानें क्या रहेगा राशियों पर असर
16 अप्रैल 2026 की ग्रह स्थिति- मेष राशि में सूर्य उच्च के होकर के शुक्र के साथ संयोग कर रहे हैं। गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। बुध, मंगल, शनि, चंद्रमा मीन राशि में हैं। और चंद्रमा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के हैं, जिसके मालिक शनि हैं। बृहस्पति के घर में हैं और शनि के नक्षत्र में हैं। यहां पर अब जो संयोग कर रहे हैं शनि के साथ, विष योग का निर्माण कर रहे हैं। नीच का बुध है। बुध को चंद्रमा जब भी चंद्रमा के साथ संयोग होगा, तो बुध अस्त स्थिति में आता है। और मंगल और चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाते हैं लेकिन, जब एक से अधिक ग्रह होंगे तो सबका एक ग्रुप में रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा अलग से चीजों को जरूर ध्यान में रखकर के चलेंगे और चंद्रमा की यही प्रवृत्ति है, चंद्रमा जिस घर में जाते हैं, उसको एनर्जाइज़ करते हैं, जिस ग्रह के साथ जाते हैं तो हालांकि कुछ के साथ जैसे शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, ये खराब फल की तरफ जाते हैं। तो यहां पर एक खराब फल का ही निर्माण हो रहा है, जो जनमानस की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और प्रवृत्ति को खराब करेगा।
राशिफल
मेष राशि
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अनाप-शनाप खर्चे, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम। लेकिन आपकी मानसिक स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। उच्च का सूर्य डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगा और कहां, कब, कैसे सोचना है, ये पावर अब आप में आ चुका है। प्रेम-संतान बहुत अच्छा और जीवनसाथी का सानिध्य आपको आगे बढ़ा रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
स्वास्थ्य पर ध्यान दें। राजनीतिज्ञों से थोड़ा बहुत संभल के चलिएगा। पंगेबाजी मत करिएगा। सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे लेकिन मानसिक अवसाद बनी रहेगी। व्यापार ठीक है, स्वास्थ्य मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि
सरकारी तंत्र से लाभ, उच्चाधिकारियों से आशीर्वाद मिलेगा। पिता का साथ होगा। व्यापार में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन जीत होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य भी ठीक। हरी वस्तु पास रखें।
कर्क राशि: स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम, संतान की भी स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है, बस मान-सम्मान पर ठेस न पहुंचे इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि
परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी अच्छा, पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि
नौकरी-चाकरी में थोड़ा अवसादित रहेंगे, उदर रोग से परेशान रहेंगे, जीवनसाथी के स्वास्थ्य और साथ को लेकर के परेशान रहेंगे। व्यापार लगभग ठीक, नीली वस्तु पास रखें।
तुला राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा थोड़ा सा। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा, सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे, मतलब सबकुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
मानसिक अवसाद बना रहेगा, प्रेम को लेकर के, संतान को लेकर के, किसी भी स्थिति को लेकर के मन खराब रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी असमंजस की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि
भूमि भवन वाहन की खरीदारी अभी रोक दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, सचेत रहें। थोड़ा सा सीने में विकार संभव है, मां के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम, व्यापार ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि
पराक्रम करते रहिए, थोड़ा रुक के रिज़ल्ट मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। नाक, कान, गला का ध्यान रखिये, अपने स्वास्थ्य और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिये। व्यापार, प्रेम संतान सब कुछ अच्छा है, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुम्भ राशि
धन हानि के संकेत हैं। निवेश मत करिये अभी, ज़ुबान पर काबू रखिये। मुख रोग के शिकार हो सकते है ध्यान रखिये। प्रेम संतान व्यापार सब कुछ ठीक-ठाक है, हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
घबराहट, बेचैनी इत्यादि बना रहेगा। प्रेम को लेकर मन परेशान, संतान को लेकर मन परेशान, स्वास्थ्य को लेकर मन परेशान। व्यापार शनै-शनै चलता रहेगा, बाकि पर्सनल लाइफ में जरूर ध्यान रखिये। नीली वस्तु दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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