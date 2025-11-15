Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 15 November 2025 Horoscope Today Daily Future Predictions in Hindi
Aaj Ka Rashifal 15 November 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 15 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 15 नवंबर को शनिवार है। आइए जानते हैं, 15 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Sat, 15 Nov 2025 05:34 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Aaj ka Rashifal 15 November 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। बच्चों की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति फिर भी ठीक है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- लिखने-पढ़ने के लिए सुअवसर है। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्वास्थ्य ठीक-ठाक। प्रेम, संतान की स्थिति भी करीब-करीब ठीक है। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- गृह कलह के संकेत हैं, लेकन भूमि, भवन, वाहन का प्रबल योग भी बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- पराक्रम रंग लाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति सुधार की तरफ। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- धनार्जन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। सर दर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी। व्यापार भी बहुत अच्छा है। हरी वस्तु का दान करें।

धनु राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। गणेश जी को प्रणाम करना और शुभ फलदायक होगा।

