Aaj Ka Rashifal 15 March 2026: सूर्य मीन में, कुंभ में बुध-मंगल-राहु का योग; जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

Horoscope 15 March 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 15 मार्च को रविवार है। आइए जानते हैं, 15 मार्च का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 15 March 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में। कुंभ राशि में बुध, मंगल और राहु हैं। सूर्य का प्रवेश मीन राशि में हो चुका है, जहां वे शुक्र और शनि के साथ संयोग करेंगे। सूर्य का एक तरीके से 'संक्रमित' होना अब खत्म हो गया है। यह जनमानस के लिए पहले से बेहतर कहा जाएगा और बहुत जल्दी, अगले महीने में, ये उच्च के भी हो जाएंगे, तो सूर्य की स्थिति जो कुल मिलाकर एक महीने के लिए राहु के साथ 'प्रकोपित' थी, उससे अब बेहतर हो गई है। अब यह शासन-सत्ता पक्ष के लिए, राज-सत्ता पक्ष के लिए, सरकारी तंत्र के लिए, पिता-पुत्र के लिए और पौरुष बल के लिए, पराक्रम के लिए शुभ होगा, पहले से बेहतर होगा।

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राशिफल- पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल मेष राशि- स्वास्थ्य अभी भी थोड़ा मध्यम बना हुआ है क्योंकि मंगल और राहु का संयोग है। व्यावसायिक स्तर पे ये शुभ समय कहा जाएगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। राजनीतिक लाभ होगा। प्रेम में थोड़ी दूरी, लेकिन संक्रमित नहीं रहा। संतान दूर हो सकता है लेकिन आपस में अच्छी स्थिति बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के पहले से बेहतर समय। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। ये एक शुभ समय जैसा प्रतीत होगा आपको। अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। चोट-चपेट लग सकता है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, लेकिन सरकारी तंत्र से अब लाभ होने लगेगा। व्यवसाय में थोड़ी सफलता मिलने लगेगी। थोड़ा मध्यम, ज्यादा अच्छा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि के लिए अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बेहतर हो गया है। शासन सत्ता पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। पिता में अनबन या दूरी या उच्च अधिकारियों से अनबन और दूरी है, वह बेहतर हो गया। जीवनसाथी का सान्निध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। अभी प्रेम और व्यवसाय थोड़ा मध्यम दिख रहा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। अभी जीवनसाथी के साथ थोड़ी अभी मतभेद या मनभेद रहेगा। उदर रोग से परेशानी अभी है, लेकिन पहले से काफी बेहतर समय हो चुका है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वाले भावुकता पर काबू रखिएगा। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करिए। स्वास्थ्य अभी मध्यम बना हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य भी मध्यम बना है। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी और व्यापार भी आपका अच्छा होते जा रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि का समय पहले से बेहतर है। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी। माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा गृह-कलह का भी संकेत है। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है, शुभ संकेत कहा जाएगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि का पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है किसी भी मामले में। स्वास्थ्य थोड़ा अभी मध्यम कह सकते हैं, लेकिन प्रेम, संतान, व्यापार ये सारी चीजें आपकी अच्छी चल रही हैं। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- धनागमन होगा। स्वजनों में वृद्धि होगी। लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी में भी पैसे मत लगाइयेगा। अभी निवेश मत करियेगा, जल्दी कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा। जुबान पर काबू रखिएगा। इस समय आपके साथ थोड़ा फ्रॉड होने के भी चांसेस होंगे वित्तीय स्थिति में। नाक कान गला की परेशानी हो सकती है। बाकी व्यावसायिक मामले में ये शुभ समय कहा जाएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि- सौम्यता के प्रतीक बने रहेंगे। शुभता बढ़ेगी। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में होंगी। जुबान पर काबू रखें और अभी आप भी निवेश से बचिए। बाकी प्रेम संतान व्यापार अच्छा है, सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कुंभ राशि- स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार। प्रेम संतान अभी भी मध्यम बना हुआ है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, घबराहट, बेचैनी, अज्ञात भय—ये अभी बना रहेगा। खर्च की अधिकता, फिर भी आप पहले से बेहतर हैं। हरी वस्तु पास रखना, गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।