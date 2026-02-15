Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Aaj Ka Rashifal 15 February 2026: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल

Feb 15, 2026 04:31 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope 15 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 फरवरी को शनिवार है। आइए जानते हैं, 15 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj Ka Rashifal 15 February 2026: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 15 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल और चंद्रमा मकर राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में। शनि मकर राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत दिख रहा है। बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- बहुत बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचकर पार करें। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक है। लाल वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- जो लोग विवाहित हैं जीवनसाथी के साथ आनंदित जीवन गुजारेंगे। जो प्रेम में हैं उनका प्रेम विवाह की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी। रंगीन बने रहेंगे। छुट्टी सा महसूस करेंगे। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। अद्भुत समय। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- शत्रु सामने पड़ने की हिमाकत भी नहीं करेंगे। दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- क्रोध पर काबू रखें। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी थोड़ा रोक दें। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। थोड़ा कलह से बचें। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- कुटुंब में वृद्धि होगी। धन का आवक बढ़ेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार भी अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि- ऊर्जा का संचार होगा और ये बहुत ही विस्फोटक ऊर्जा है। फिर भी सौम्यता रहेगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- मन चितिंत रहेगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मीन राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लाल वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:22 फरवरी से इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, शुक्र की चाल बदलने से होगा लाभ
ये भी पढ़ें:शनि की राशि कुंभ में मंगल गोचर से इन 4 राशियों का चमक सकता है भाग्य
ये भी पढ़ें:इन राशियों पर रहती है भगवान शिव की कृपा, हर मुश्किल में बनते हैं भोलेनाथ सहारा
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Horoscope Rashifal Today अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;