आज का राशिफल 15 अगस्त 2026: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, 2 को रहना होगा सावधान; जानें मेष से मीन तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: आज मेष से मीन तक कई राशियों के लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है। मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों को करियर, कारोबार, धन और भाग्य में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। वहीं तुला और कुंभ राशि वालों को खर्च, स्वास्थ्य और जरूरी फैसलों में सावधानी रखनी होगी।

Aaj Ka Rashifal 15 August 2026: मंगल मिथुन राशि में हैं। सूर्य, बुध, गुरु कर्क राशि में हैं। चंद्रमा और केतु सिंह राशि में (दोपहर तक चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा सुबह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के रहेंगे। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का मालिक सूर्य होता है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा सूर्य के घर में केतु के साथ चल रहे हैं। इसके बाद कन्या राशि में शुक्र के साथ संयोग करेंगे। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में हैं।

राशिफल मेष राशि: छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति में सुधार होगा तथा व्यापार भी अच्छा चलता चला जाएगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि: भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो चुका है। प्रेम और संतान की स्थिति भी अच्छी है तथा व्यापार भी अच्छा चल रहा है। प्रेम में थोड़ी तू-तू, मैं-मैं का संकेत है, इसलिए मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है तथा घर में कोई उत्सव संभव है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान बहुत अच्छे हैं तथा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। पराक्रम रंग लाएगा और व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम और संतान थोड़े मध्यम हैं, लेकिन व्यापार अच्छा चल रहा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: धनार्जन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम चलता रहेगा, व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि: सुकुमारता के प्रतीक बनेंगे, आकर्षण के केंद्र बनेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। प्रेम-संतान की स्थिति भी अच्छी है, व्यापार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। बहुत अच्छा समय रहेगा। सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।

तुला राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, यद्यपि कि शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन मन परेशान होगा कर्ज की स्थिति आ सकती है। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा दिख रहा है। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का संयोग बनेगा। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी और व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि: भाग्य साथ देगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। परिस्थितियां अनुकूल होंगी। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा होगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लें, बाकी थोड़ा समय खराब आ जाएगा। स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, चोट-चपेट लग सकता है। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।