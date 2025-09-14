Aaj Ka Rashifal 14 September 2025 lucky zodiacs from aries to pisces Horoscope Today Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 14 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 14 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 14 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 05:18 AM
Aaj Ka Rashifal 14 September 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में। शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध, केतु सिंह राशि में। मंगल तुला के हो चुके हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 14 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल-

मेष राशि- स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। मन माफिक चीजें हो रही हैं। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी हो रही है। बस जुबान पर काबू रखें और निवेश पर काबू रखें। बाकी सारी स्थिति आपकी दिन ब दिन सुधर रही है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम होगा इस समय। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम, संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। खर्च की अधिकता इधर मन को परेशान करेगी तो थोड़ा सा इस समय मानसिक स्थिति पर या मानसिक स्थिति को खराब करने वाला समय रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति। यात्रा का योग। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान में अद्भुत सुधार होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। राजनीतिक लाभ होगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- कन्या राशि की स्थिति अच्छी। भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम, संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- आनंदमय जीवन गुजरेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी, प्रेमिका की मुलाकात होगी। प्रेम संतान अच्छा है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु का दान करें।

धनु राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हालांकि गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। रोगग्रस्त हो सकते हैं बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। मन थोड़ा भावुक बना रहेगा तो अभी भावुकता पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। गृह कलह के संकेत हैं फिर भी। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

