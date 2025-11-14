Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 14 November 2025 Horoscope Today Daily Future Predictions in Hindi
Aaj Ka Rashifal 14 November 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 14 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 नवंबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 14 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Fri, 14 Nov 2025 05:21 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Rashifal 14 November 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें। भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। व्यापार आपका सही है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- घरेलू सुख बाधित होगा। सीने में विकार संभव है। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कलह से बचें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। तांबें की वस्तु दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगी। पराक्रम अभी रंग नहीं लाएगा। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार मध्यम। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- जुआ, सट्टा, लॅाटरी में पैसा न लगाएं। जुबान पर काबू रखें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- तनाव बढ़ा रहेगा। बेचैनी, घबराहट बनी रहेगी। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। अनाब-सनाब खर्चे होंगे। अज्ञात भय सताएगा। सर दर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

ये भी पढ़ें:राहु, केतु इन 3 राशियों पर होने जा रहे हैं मेहरबान, खूब होगा धन लाभ

तुला राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद होगी। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सीने में विकार संभव है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा, लेकिन कोई नए व्यापार की शुरुआत न करें। थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

धनु राशि- यात्रा कष्टप्रद होगी। भाग्य साथ नहीं देगा। अपमानित होने का भय रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ी दूरी बनी रहेगी। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:2026 में गुरु कृपा से इन राशियों की रहेगी मौज, बनेने लगेंगे बिगड़े काम

मकर राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। तांबें की वस्तु दान करें।

कुंभ राशि- स्वयं के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी की स्थिति मध्यम दिख रही है। प्रेम, संतान ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- शत्रु एक्टिव रहेंगे। सजग रहिएगा। हालांकि नुकसान नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
