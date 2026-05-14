Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aaj ka Rashifal 14 May 2026: आज भी शनि और चंद्रमा का विषयोग मीन राशि में, मूल नक्षत्र भी, पढ़ें कैसा रहेगा दिन

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
share

Horoscope 14 May 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 मई को गुरुवारहै। आइए जानते हैं, 14 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से से जानें

Aaj ka Rashifal 14 May 2026: आज भी शनि और चंद्रमा का विषयोग मीन राशि में, मूल नक्षत्र भी, पढ़ें कैसा रहेगा दिन

सूर्य उच्च का होकर के मंगल स्वग्रही के साथ शत्रुक्षेत्री बुध संयोग कर रहे हैं। शुक्र स्वग्रही वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि और चंद्रमा का विषयोग मीन राशि में बना हुआ है। चंद्रमा यहाँ पर रेवती नक्षत्र के हैं, जो कि सत्ताईसवां नक्षत्र होता है और इसे मूल का एक रूप माना जाता है। इसकी शांति करानी चाहिए जो बच्चे इस नक्षत्र में पैदा होते हैं।

मेष राशि

अनाप-शनाप खर्चे मन को परेशान करेंगे। कर्ज की स्थिति आ सकती है। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा और अज्ञात भय सताएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह ठीक-ठाक समय कहा जाएगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि

आय में निरंतरता बनी रहेगी, आय बढ़ेगी और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। फिर भी मन थोड़ा परेशान रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह लाभप्रद होगी। प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। बस प्रेम में थोड़ी मानसिक नहीं बल्कि भौगोलिक दूरी रहेगी और बच्चों को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन कोई खराबी नहीं होगी। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि

व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन शुभता भी बनी रहेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों से बचें। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति में थोड़ी दूरी बनी रहेगी। व्यापार मध्यम से अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 14 मई: मेष राशि आज पैसों के मामले पर ध्यान जरूर दें , पढ़ें राशिफल

कर्क राशि

स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, यात्रा कष्टप्रद होगी। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अति उत्तम हो चुकी है, पहले से काफी सुधार हो चुका है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

सिंह राशि

चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि

जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, लेकिन उनके साथ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी अच्छा। नीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि

शत्रुओं पर बुद्धिमत्ता से आप विजय पा लेंगे और शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। प्रेम-संतान मध्यम है, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि

मन परेशान रहेगा और प्रेम में तू-तू मैं-मैं के संकेत हैं। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दीजिए, गलत निर्णय ले सकते हैं भावुकता में आकर। प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार ठीक है। नीली वस्तु का दान करें।

धनु राशि

आपके लिए गृह-कलह के बड़े संकेत हैं, इसलिए घरेलू स्थिति को बहुत ही सावधानी से संभालें। यह कलह घर से बाहर तक जा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सीने में विकार संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी और व्यापार अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 14 मई: वृषभ राशि आज ऑफिस में रहें सतर्क, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

मकर राशि

आपका पराक्रम रंग लाएगा और आप रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। हालांकि, नाक, कान या गले की समस्या हो सकती है। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है। समय शुभ है लेकिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। अपने पास कोई नीली वस्तु जरूर रखें।

कुंभ राशि

धन हानि के संकेत हैं, इसलिए अभी निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अपने पास कोई हरी वस्तु रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

मीन राशि

मन और शरीर में थोड़ी व्याकुलता या निराशा का भाव रह सकता है। हालांकि, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी लेकिन व्यापार ठीक चलेगा। नीली वस्तु का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 14 मई: मिथुन राशि आज दोपहर का टाइम रहेगा लाभकारी, पढ़ें राशिफल
Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

पुरस्कार

Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News

विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Rashifal In Hindi Today Rashifal In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने