Aaj Ka Rashifal 14 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? जानें ज्योतिषाचार्य से
Horoscope 14 June 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 जून को सूर्य और चंद्रमा वृषभ राशि में हैं। बुध मिथुन राशि में, शुक्र और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
Aaj ka Rashifal 14 June 2026: ग्रहों की स्थिति- सूर्य और चंद्रमा वृषभ राशि में हैं और चंद्रमा यहां रोहिणी नक्षत्र के हैं। रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रमा का होता है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में उच्च के होकर के सूर्य के साथ संयोग कर रहे हैं वृषभ राशि में लेकिन चूंकि सूर्य के साथ हैं इसलिए अस्त माने जाएंगे। बुध मिथुन राशि में, शुक्र और गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल
मेष राशि: स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, किसी भी तरीके की कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। प्रेम की स्थिति में थोड़ी सी मध्यम मानी जाएगी। संतान की स्थिति ठीक-ठाक है। सूर्य के कमजोर होने के नाते या राशि परिवर्तन की तैयारी में हो गए हैं, तो थोड़ा सा उतना बलशाली नहीं है, इसलिए प्रेम और संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश मत करिएगा अभी, थोड़ा रुक जाइए। व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है और जीवनसाथी के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभकारी समय है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि: ऊर्जा का स्तर घटा हुआ रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अत्यंत शुभकारी होगा, नए प्रेम में जा सकते हैं, पुराना प्रेम भी आपका बहुत अच्छा परिपक्वता के साथ चल रहा है। जीवनसाथी की स्थिति थोड़ी सी दूरी वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से सही है और निवेश के लिए उचित समय है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि: स्वास्थ्य ओवरऑल मजबूत बना हुआ है, लेकिन आज के दिन सिरदर्द, नेत्र पीड़ा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। अभी निवेश मत करिएगा, नुकसान संभव है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है। कुल मिलाकर के ठीक-ठाक समय कहा जाएगा। कुछ बातों पर ध्यान रखिए- निवेश पे और छोटी-मोटी परेशानी पे। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: कर्क राशि की स्थिति बड़ी शुभ बनी हुई है। स्वास्थ्य पहले से सुधार की तरफ, प्रेम संतान अत्यंत शुभकारी, आय के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, यात्रा का योग बन रहा है, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और सान्निध्य मिल रहा है। निवेश कर सकते हैं, लाभप्रद होगा। ओवरऑल आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि: स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है, निवेश के लिए उचित समय है, शुभता में वृद्धि हो रही है, कोर्ट कचहरी में विजय मिल रहा है और राजनीतिक लाभ हो रहा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान अत्यंत शुभकारी और नए प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय, पुराने प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय, लेकिन जीवनसाथी के लिए थोड़ा ड्राइनेस वाला। बाकी निवेश कर सकते हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभकारी समय है। आप ग्रो कर रहे हैं। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि: परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हैं, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बचकर पार करिएगा और मानसिक स्थिति मध्यम दिख रही है, प्रेम संतान मध्यम दिख रहा है। थोड़ा सा बहुत ही मानसिक तौर पर आराम से चलिए, सलाह लेकर के चलिए। नए प्रेम की अभी स्थिति को रोक के रखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप शुभ चल रहे हैं, निवेश अभी रोक दीजिए। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान की स्थिति अत्यंत शुभकारी, व्यापार बहुत अच्छा है, जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, निवेश अत्यंत शुभकारी है, बहुत अच्छा समय ओवरऑल कहा जाएगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि: स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ समय कहा जाएगा। जो लोग सैन्य सेवा में हैं और ट्रेनिंग में हैं, अत्यंत शुभकारी समय उनके लिए है। जो वीर रस के कवि हैं, इस तरीके से लोगों का बहुत अच्छा समय है। प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शमन हो जाएगा उनका। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि: कोई भी निर्णय जो महत्वपूर्ण हो अभी मत लीजिए। भावुकता पर काबू रखिए, प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है। बच्चों के सेहत पर ध्यान दीजिए। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, निवेश थोड़ा रोक लीजिए। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: गृह कलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी संभव है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति अत्यंत शुभकारी, व्यापार भी अच्छा है। छोटा-मोटा निवेश कर सकते हैं, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि: स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो चुका है। प्रेम-संतान की स्थिति अत्यंत शुभकारी है, व्यापार बहुत अच्छा है। नाक, कान, गले की थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम में जाने को आतुर हैं और जा भी सकते हैं और पुराना प्रेम आपका परिपक्व हो रहा है। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा है, हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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