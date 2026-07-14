आज का राशिफल 14 जुलाई: आज वृषभ समेत 6 राशियों के होगी धन में वृद्धि, पूरे दिन मिलेंगे शुभ फल

Aaj ka rashifal 14 July 2026: आज चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ संयोग कर रहे हैं। ज्योतिष में इस संयोग को शुभ और सकारात्मक माना जाता है। आइए जानते हैं कि आज का दिन किन राशियों के जीवन में ला रहा खुशियां और कौन-सी राशियां रहें सतर्क।

Aaj ka rashifal 14 July 2026, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में, सूर्य, बुध, चंद्रमा मिथुन राशि में, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के हैं और ये नक्षत्र गुरु का होता है। तो चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में मिथुन राशि में सूर्य और बुध के साथ संयोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा संयोग है और शुभ संयोग है। दैनिक राशिफल चंद्रमा से ही बनता है। राशिफल की कल्पना बिना चंद्रमा के गोचर का नहीं किया जा सकता है। राशिफल मतलब चंद्रमा का गोचर। इसके अलावा कोई भी और सटीक तरीका नहीं होगा और सवा दो दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है, जो अलग-अलग नक्षत्रों से होकर के गुजरता है, तो यहां पर नक्षत्र ही वर्गीकृत करते हैं कि चंद्रमा आज किस तरीके, चूंकि सेम राशि में बैठा है लेकिन नक्षत्र बदल गया तो इसका परिणाम भी बदलेगा। गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

आज का राशिफल 14 जुलाई 2026: मेष से लेकर मीन राशि का भविष्यफल मेष राशि- शुभ कार्यों से जुड़ेंगे या यूं कहें कि आपके प्रतिष्ठान में कुछ शुभ कार्य होने वाला है। प्रेम संतान की स्थिति भी आपकी अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है, धनार्जन के लिए अच्छा समय है। अपनों का साथ होगा, निवेश करने के लिए भी उपयुक्त समय कहा जाएगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- धनदायक समय है। अपनों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। निवेश के लिए भी उत्तम समय रहेगा। प्रेम संतान का बहुत अच्छी स्थिति, व्यापार भी आपका अच्छा है। नए प्रेम में भी जाने के लिए आप तैयार हैं और जा सकते हैं। हरी वस्तु पास रखना, हरा वस्त्र धारण करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- सौम्यता आप में बढ़ेगी, एक बड़ी सॉफ्ट एनर्जी आप में इस समय बढ़ी हुई है जिससे आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम है लेकिन पंचमेश क्योंकि पंचमेश केतु के साथ संयोग कर रहा है तो यहां पे थोड़ा मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है और कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो आंख बंद करके करिए, शुभ होगा। भगवान विष्णु के चरणों में पीली वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

कर्क राशि- मन परेशान रहेगा, खर्च की अधिकता होगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानियां बनी रहेगी। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, निवेश अभी मत करिएगा और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना या उनका जलाभिषेक करना शुभ होगा।

सिंह राशि- आय के नए-नए मार्ग बन रहे हैं, पुराने मार्ग से भी पैसे आ रहे हैं। प्रेम संतान की स्थिति भी थोड़ी सुधरी हुई है, व्यापार भी आपका अच्छा है। निवेश के लिए उपयुक्त समय रहेगा, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अच्छा है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना और उनको पीली कोई भी वस्तु अर्पित करना शुभ होगा।

कन्या राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, राजनीतिक लाभ होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा है। एक शुभ संकेत दिखाई पड़ रहा है, काली जी को प्रणाम करना और भी शुभ होगा।

तुला राशि- भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा, धरम करम में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम संतान थोड़ा मध्यम चल रहा है, व्यापार आपका अच्छा है, शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- थोड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं लेकिन पहले से बेहतर हुआ है। थोड़ी शुभता बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें फिर भी, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार बहुत अच्छा, निवेश के लिए अनुकूल समय है। पीली वस्तु पास रखना या पीला वस्त्र धारण करना शुभ होगा।

धनु राशि- नव प्रेम का आगमन संभव है। जो लोग वैवाहिक स्थिति में हैं, उनके विवाह में कुछ शुभ होने वाला है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा, नौकरी-चाकरी की अच्छी। शुभता बनी हुई है, रंगीन बने हुए हैं, बहुत आनंददायक जीवन गुजार रहे हैं। बजरंगबली को प्रणाम करना, उन्हें लाल कुछ भी अर्पित करना आपके लिए शुभ होगा।

मकर राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा या यूं कहें शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा छोटा-मोटा परेशान रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अभी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि को थोड़ा सा भावुकता पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। हालांकि, प्रेम की स्थिति में सुधार हो चुका, संतान की स्थिति में सुधार हो चुका, विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति शुरू हो गई है। तो एक शुभता बनी हुई है, फिर भी भावुकता पर काबू रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा, व्यापार आपका सही चलता रहेगा। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना अत्यधिक शुभकारी होगा।