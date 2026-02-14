Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal 14 February 2026: आज किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रहना होगा सावधान? पढ़ें दैनिक राशिफल

Feb 14, 2026 05:32 am ISTPandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 14 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 फरवरी को शनिवार है। आइए जानते हैं, 14 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 14 February 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। मंगल मकर राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- बचकर पार करें। कोई रिस्क न लें। किसी भी तरीके की कोई रिस्क अगर हो तो उसको अभी छोड़ दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नौकरी- चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। प्रेम विवाह की तरफ जा सकता है। नौकरी-चाकरी, व्यापार- ये सारी स्थिति धीरे-धीरे अच्छे की तरफ जाएगी। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम की स्थिति थोड़ी भावुकता वाली रहेगी। संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी संभव है, लेकिन गृह कलह भी संभव है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- पराक्रम रंग लाएगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अगर कुछ भी आपने व्यापारिक तौर पर डिजाइन किया है,प्लानिंग किया है तो उसको कार्यरूप दें। अच्छा होगा। प्रेम, संतान भी साथ है और स्वास्थ्य भी ठीक है। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- अपनों की संख्या बढ़ेगी। कौटुंबिक सुख का पूरा आनंद लेंगे। प्रेम, संतान, व्यापार, स्वास्थ्य- सबकुछ बहुत अच्छा है। अभी निवेश करने से बचिएगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य बेहतर है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। शुभ समय रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

मकर राशि- थोड़ा खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, लेकिन आप एक ऊर्जा से ओत-पोर्त हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

कुंभ राशि- रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

मीन राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। पीली वस्तु पास रखें।

Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

पुरस्कार

Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News

विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

