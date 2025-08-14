Aaj Ka Rashifal 14 August 2025 aries to pisces bhavishyafal horoscope today daily future Predictions Aaj ka Rashifal 14 August: आज मिथुन व सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें अपना भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj ka Rashifal 14 August: आज मिथुन व सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें अपना भविष्यफल

Today Horoscope 14 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 14 अगस्त 2025 को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 14 अगस्त का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:06 AM
ग्रहों की स्थिति- शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। सूर्य और बुध कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि और चंद्रमा मीन राशि में, दोपहर तक चंद्रमा मेष राशि के हो जाएंगे।

राशिफल-

मेष राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- मन चिंतित रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा हो सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- शासन-सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा। पिता का साथ होगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। प्रेम व संतान की भी स्थिति अच्छी। स्वास्थ्य भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- यात्रा का योग बनेगा। भाग्य साथ देगा। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी। प्रेम-संतान व व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- बचकर पार करें। वाहन धीरे चलाएं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- भावुकता पर काबू रखें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तूतू-मैंमैं से बचें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें,समय अच्छा रहेगा। व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- गृहकलह के संकेत हैं लेकिन भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। मां का साथ होगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

मीन राशि- स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। धन दायक समय। कुटुंबों में वृद्धि होगी बस निवेश मत करिएगा। लाल वस्तु पास रखें।

