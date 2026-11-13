राशिफल टुडे (13 नवंबर 2026): केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण, मेष समेत किन राशियों का भाग्य देगा साथ?
Aaj ka rashifal: आज 13 नवंबर को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से कई राशियों को करियर ग्रोथ, आर्थिक तरक्की और व्यावसायिक सफलता मिलने के संकेत हैं। जबकि कुछ राशि वालों को धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतने की सलाह है। पढ़ें आज का राशिफल।
ग्रहों की स्थिति में मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, शुक्र वक्री गति से चल रहे हैं कन्या राशि में, सूर्य, बुध तुला राशि में जहां बुध वक्री हैं, राहु कुंभ राशि में, शनि वक्री स्थिति में मीन राशि में हैं। चंद्रमा धनु राशि के हैं और मूल नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। यह केतु का नक्षत्र होता है। इसके लिए मूल की शांति करानी होती है, अगर कोई बच्चा मूल में पैदा हुआ है या 13 तारीख को पैदा हुआ है तो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बुध वक्री, शुक्र वक्री, शनि वक्री। तो एक ग्रुप जो है ना जिसमें राशियां आएंगी- वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये सारी राशियों के जो लग्नेश हैं, पंचमेश हैं, नवमेश हैं, मतलब पूरे त्रिकोण, पंचम, नवम और लग्न के जो भी स्वामी हैं, ये तीनों ही वक्री गति से चल रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी।
कुछ लोगों का मानना होता है कि वक्री गति बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन उत्तरा काला मृत में लिखा गया है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, फल दीपिका में भी निर्देश है कि अगर कोई ग्रह अपने मूल गति से ही अगर विमुख है, मार्गी चलने वाला ग्रह अगर वक्री चल रहा है तो वो सही दिशा में नहीं है। वो अपने मार्ग से भटक चुका है। दिशा उसकी विपरीत चल रही है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये पूरी तरीके से सही है। एक साथ तीनों का जो वक्री होना है, ये थोड़ा सा जनमानस के लिए अच्छा नहीं है। मार्केट में उतार-चढ़ाव, दांपत्य में परेशानी, प्रेम में परेशानी, व्यापार में परेशानी इत्यादि बनी रहेगी।
मेष राशि:
भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम-संतान का साथ, व्यापार बहुत अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, बच के पार करिए। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक स्थिति करीब-करीब ठीक है।
मिथुन राशि:
जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी और स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है आपकी। कुल मिलाकर के कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा का सप्तम भाव में होना आपकी सारी चीजों को संभाल लेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से परेशानी में रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी आपका अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
भावनाओं पर काबू रखिए। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम, संतान के लिए थोड़ा मध्यम है। व्यापारिक स्थिति अच्छी है। प्रेम, संतान भी पहले से बेहतर चल रहा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के शुभ अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक। व्यापार आपका अच्छा है। गृह कलह से बचना चाहिए। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला राशि:
स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम, संतान मध्यम। व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है। पराक्रम रंग लाएगा और अपनों का साथ होगा। आप आगे बढ़ रहे हैं। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
पिता से दूरी, सरकारी तंत्र से दूरी। सरकारी तंत्र के कोपभाजन के शिकार हो सकते हैं। राजनीतिक स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। धनागमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, लेकिन निवेश अभी मत करिएगा। प्रेम, संतान का साथ बना रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
धनु राशि:
सौम्यता बढ़ेगी, सुकुमारता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर। प्रेम संतान में सुधार हो गया। व्यापारिक स्थिति भी जी अच्छी है। ओजस्वी तेजस्वी बने हुए हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि:
खर्च की अधिकता रहेगी। मानसिक परेशानी रहेगी। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य परेशानी में है। प्रेम संतान की स्थिति काफी अच्छी। व्यापार लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
आय के नवीन मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग होगा। प्रेम संतान मध्यम, व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि:
व्यापारिक संतुलन बनेगा। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान