Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 13 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप: Horoscope 13 January 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 जनवरी को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 13 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 13 January 2026: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा तुला राशि में। बुध, मंगल धनु राशि में। शुक्र मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- जीवन की स्थिति काफी बेहतर होगी। दोपहर के बाद से थोड़ा सा स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़ा सा बचकर पार करिएगा। बाकी प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- जीवन आनंदित हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति अभी भी थोड़ी मध्यम। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा समय रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना अच्छा होगा।

मिथुन राशि- डिस्टर्बिंग समय रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी और व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- भावुकता पर नियंत्रण रखिए। क्रोध पर काबू रखिए। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- गृह कलह के संकेत हैं। थोड़ा घरेलू चीजों को शांत होकर के निपटाएं। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- पराक्रम रंग लाएगा। व्यापारिक सफलता मिलेगी। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- मिला-जुला फल रहेगा, लेकिन अनुकूल है परिस्थिति। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- सांयकाल से परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। भाग्य साथ देगा। प्रेम, संतान साथ देगा। व्यापार अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- खर्च की अधिकता थोड़ी मन को परेशान करेगी। अज्ञात भय सताएगा। बाकी प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- आय में बढ़ोतरी होगी। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आनंददायक जीवन। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करें।

कुंभ राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।