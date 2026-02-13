Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Aaj Ka Rashifal 13 February 2026: सिंह वाले इमोशनली फैसले ना लें, वृषभ, कर्क वालों के लिए परेशानियां, पढ़ें आज का राशिफल

Feb 13, 2026 05:25 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
share Share
Follow Us on

Today Horoscope 13 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 फरवरी को शुक्ववार है। आइए जानते हैं, 13 फरवरी , शुक्ववार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। 

Aaj Ka Rashifal 13 February 2026: सिंह वाले इमोशनली फैसले ना लें, वृषभ, कर्क वालों के लिए परेशानियां, पढ़ें आज का राशिफल

today Horoscope 13 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 फरवरी को शुक्ववार है। आइए जानते हैं, 13 फरवरी , शुक्ववार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा धनु राशि में। मंगल मकर राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल-

मेष राशि- भाग्यवर्धक दिनों का निर्माण हो रहा है। परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग है। व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचकर पार करें। वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा होगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा रहेगा। शुभ दिन। पीली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- थोड़ा सा तबियत ऊपर-नीचे बना रहेगा। शत्रु थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन जीत आपकी होगी। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा और व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- भावुकता में आकर निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य मध्यम है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 13 फरवरी 2026 : आज तुला वाले जल्दबाजी में लोन नहीं लें
ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 13 फरवरी : कुंभ वाले आज मल्टीटास्किंग, कॉम्पलेक्स ड्यूटीज अवाइड करें
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 13 फरवरी 2026:आज कन्या राशि वालों के लिए निर्देश और प्लानिंग का दिन

कन्या राशि- गृह कलह के संकेत हैं। यद्यपि भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- कुटुंब में वृद्धि होगी। धन का आवक बढ़ेगा। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, लेकिन एक रौब और रुआब भी बना रहेगा बस क्रोध पर काबू रखें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

कुंभ राशि- परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं धीरे-धीरे। आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा के योग बनेंगे। बस थोड़ा घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मीन राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति पहले से बेहतर। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 13 february 2026 daily lucky zodiac future predictions for all 12 zodiac sign
अपना राशिफल जाने
;;;