Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 13 December 2025: Todays Horoscope and Daily Predictions for All 12 Zodiac Signs
Aaj Ka Rashifal 13 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 13 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप:

Horoscope 13 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 दिसंबर को शनिवार है। आइए जानते हैं, 13 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Dec 13, 2025 04:34 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share

Aaj ka Rashifal 13 December 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र वृश्चिक राशि में। मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, लेकिन एक-दो दिन थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर-नीचे हो सकता है। प्रेम, संतान की स्थिति अभी भी थोड़ी मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्थिति अच्छी है लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। नुकसान हो जाएगा। प्रेम, संतान भी मध्यम है। स्वास्थ्य ठीक है। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- घरेलू सुख थोड़ा बाधित रहेगा। यद्यपि घरेलू सुख-सुविधा के समानों में वृद्धि होने के संकेत हैं। फिर भी क्योंकि कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- पराक्रमी बने रहेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पराक्रम सफलता दिलाएगा। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। थोड़ा क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। लाल वस्तु पास रखें। हरी वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- जुबान पर काबू रखें। बस अच्छा बोलते-बोलते कुछ ऐसी बात न बोल जाएं जो आपस में तू-तू, मैं-मैं या आपस के लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि आप खराब नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ न बोलने वाले शब्द बोल सकते हैं। रुपये-पैसे आ रहे हैं तो संचित करें। अभी निवेश न करें। इसके अलावा स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेज विद्यमान रहेगा। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में रहेंगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

read moreये भी पढ़ें:
नए साल की शुरुआत इन राशियों के लिए रहेगी शानदार, जनवरी का महीना रहेगा फलदायी

तुला राशि- मन चितिंत रहेगा। थोड़े खर्च की अधिकता भी हो सकती है। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- धनु राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी- व्यापारिक दृष्टिकोण से, कानूनी रूप के दृष्टिकोण से और सरकारी तंत्र के दृष्टिकोण से, पैतृक संपत्ति की स्थिति के दृष्टिकोण से। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ हैं। प्रेम, संतान, व्यापार आपका अच्छा है और हरी वस्तु का दान करना और शुभ होगा।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। लाभांवित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- थोड़ा बचकर पार करें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा किसी भी क्षेत्र में। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- जीवनसाथी के साथ बढ़ी मधुरता बनी रहेगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार, नौकरी-चाकरी, सबकुछ आनंददायक रहेगा जीवन में। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने