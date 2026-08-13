आज का राशिफल 13 अगस्त: सिंह राशि में केतु-चंद्रमा युति, इन राशियों की रहेगी मौज, ये रहें सावधान

Aaj ka rashifal 13 August 2026: आज 13 अगस्त, गुरुवार को चंद्रमा सिंह राशि में हैं और केतु के साथ संयोग कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु की युति कुछ राशियों के लिए अच्छी रहेगी, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की सलाह है। पढ़ें आज का राशिफल 13 अगस्त 2026।

Aaj Ka Rashifal, 13 August 2026: ग्रहों की स्थिति- मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध, गुरु कर्क राशि में, चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि में हो चुका है, केतु के साथ संयोग कर रहे हैं। यह जनमानस के दिलो-दिमाग के लिए सही नहीं रहेगा। प्रेम में उथल-पुथल रहेगा, संतान को लेकर के मन लोगों का परेशान रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता की स्थिति खराब रहेगी और एक आपके दिमाग में डिल्यूजन रहेगा। यह मानसिक स्थिति के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए सही समय नहीं कहा जाएगा। कन्या राशि में शुक्र नीच के चल रहे हैं, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि के हैं।

मेष राशि: मानसिक परेशानी बनी रहेगी। भावुकता में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। अभी विशेष निर्णय कोई लेना हो तो रुक जाइए। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम, स्वास्थ्य मध्यम, व्यापार सही चलता रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि: गृह-कलह के बड़े संकेत हैं। सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा। कठोर भाषा के प्रयोग से बचिए।

मिथुन राशि: शारीरिक स्थिति मध्यम है। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत सुधार चुकी है। व्यापार थोड़ा मध्यम रहेगा। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कर्क राशि: धन-हानि के संकेत हैं, अभी निवेश मत करिएगा। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति भी दूरी वाली है। व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम व संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली है, लेकिन व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिरदर्द और नेत्र पीड़ा बनी रह सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित है, हालांकि प्रेम व संतान की स्थिति काफी अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

तुला राशि आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी पैसे आएंगे। मन थोड़ा परेशान रहेगा, पर स्वास्थ्य करीब-करीब ठीक रहेगा। आपका व्यापार सही चलता रहेगा, जबकि प्रेम व संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम हो सकती है। तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि कोर्ट-कचहरी के मामलों से बचें और व्यापार की अभी नई शुरुआत न करें। सीने में विकार संभव है। प्रेम व संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा तथा व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ता रहेगा। बाकी स्थिति आपकी अच्छी है; सूर्य को जल देना शुभ होगा।

धनु राशि: स्वास्थ्य मध्यम है, अपमानित होने का भय रहेगा। थोड़ा सा यात्रा अभी मत करिए, धर्म-कर्म में अतिवादी ना बनें। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि: चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम-संतान की स्थिति आपकी सुधार चुकी है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि : स्वयं के स्वास्थ्य, जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य—इन सब चीजों पर नजर रखिएगा। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा, नौकरी-चाकरी में रिस्क मत लीजिएगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।