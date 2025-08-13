Aaj ka Rashifal 13 August: आज मेष व वृश्चिक समेत इन राशियों की स्थिति रहेगी मध्यम, जानें अपना भविष्यफल

Today Horoscope 13 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 अगस्त 2025 को बुधवार है। आइए जानते हैं, 13 अगस्त का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। सूर्य और बुध कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि और शनि मीन राशि में।

राशिफल- मेष राशि- अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा संभव है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृषभ राशि- कहीं से भी रुपए-पैसे निकालने में, जहां दिए हैं वहां से लेने में मुश्किल होगी। यात्रा में कष्ट संभव है। आय के नए स्रोत बनाना चाहते हैं उसमें कठिनाई होगी। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ेगा। नीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ी सी मध्यम रहेगी। कोर्ट-कचहरी में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जीत होते-होते रह जाएगी। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार मध्यम रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। यात्रा कष्टकारी संभव है। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम-संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- जीवनसाथी के साथ कोई पंगेबाजी न करें। स्वास्थ्य मध्यम। दें। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन परेशानी बनी रहेगी। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। स्वास्थ्य मध्यम। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि- विद्यार्थियों के लिए मध्यम समय, प्रेम के लिए मध्यम समय। संतान के लिए मध्यम समय। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। नुकसान हो सकता है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- घरेलू सुख बाधित रहेगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी होगी। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- घरेलू चीजों को देख-सुन करके करें। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक ठाक है। व्यापार भी ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- व्यापारिक स्थिति मध्यम होगा। नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- धन हानि के संकेत हैं। जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।