आज का राशिफल 12 सितंबर: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, जानें अपनी राशि का हाल

Today Horoscope 12 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 12 सितंबर 2025 को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 12 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 05:08 AM
ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में। गुरु मिथुन राशि में। शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- ऊर्जावान बने रहेंगे। यह ऊर्जा सात्विक होगी, पॉजिटिव होगी। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी होगी। व्यापार अच्छा होगा। समाज में सराहना होगी। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- सिरदर्द, नेत्रपीड़ा व स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही गड़बड़ रहेंगे। फिर भी प्रेम,संतान का साथ होगा। व्यापार चलता रहेगा। लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- बचकर पार करें। कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। दुर्घटना का योग है। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करें और लाल वस्तु पास रखें।

तुला राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- शत्रु पर दबदबा कायम रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। एक शुभ संकेत हैं लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक कर रखें। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। मां का साथ होगा लेकिन कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- पराक्रमी बने रहेंगे। व्यावसायिक ऊर्जा कूट-कूटकर भरी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम-संतान का साथ होगा। व्यापार उत्तम है। काली वस्तु का दान करें।

मीन राशि- धन का आवक बढ़ेगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। अपनों में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम का साथ होगा। एक शुभ समय है। निवेश अभी मत करिए। पीली वस्तु पास रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

