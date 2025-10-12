Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 12 October 2025 lucky zodiacs from aries to pisces Horoscope Today

Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 October 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 12 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 05:29 AM
share Share
Follow Us on
Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 October 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- गुरु और चंद्रमा मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र कन्या राशि में। बुध और मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल-

मेष राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता के प्रबल योग बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। अपनों का साथ होगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। खुशहाल जीवन रहेगा। शब्दों के माध्यम से किसी का भी दिल जीत लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan
ये भी पढ़ें:शनि की चाल मचाएगी खूब धमाल, 27 नवंबर तक 3 राशियों को खूब होगा लाभ

मिथुन राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सौम्यता के प्रतीक। आकर्षण के केंद्र। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होगी। लोग ववाही करेंगे आपकी। बहुत अच्छा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति पहले से बेहतर व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा। लेकिन खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का प्रबल और सुखद योग बनेगा। प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ होगी। कोर्ट कचहरी में लाभ। अत्यंत शुभकारी। पिता के स्वास्थ्य में अच्छी स्थिति होगी। पिता का साथ होगा। पैतृक संपत्ति अच्छी स्थिति होगी। बहुत अच्छा। शुभ संकेत। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें

तुला राशि- यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। भाग्यवर्धक दिनों का निर्माण होगा। भाग्यवश कुछ कार्य बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। परिस्थितियां अनुकूल होंगी। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम पर ध्यान दें। परिस्थितियां पर प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार मध्यम रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। शादी विवाह तय हो सकता है। जीवनसाथी का उत्थान दिख रहा है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा मध्यम है, प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- बच्चों की स्थिति सुदृण होगी। प्रेम में नयापन आएगा। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें।

मीन राशि- भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे। घर में कुछ उत्सव सा माहौल होगा। मां का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अत्यंत शुभकारी। पीली वस्तु पास रखें।

Aaj Ka Rashifal Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Karwa Chauth, Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने