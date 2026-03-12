Aaj Ka Rashifal, 12 मार्च: अभी सूर्य,बुध,मंगल,राहु का कुयोग, वृषभ वाले बचकर पार करें, वृश्चिक के पास धन आगमन

Aaj Ka Rashifal 12 March 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 12 मार्च का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल

ग्रह स्थिति: गुरु मार्गी गति से मिथुन राशि में, यह अच्छा है। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र के हैं तो मूल नक्षत्र अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो सतैशा कराना पड़ेगा। 27 दिन में एक मूल शांति की पूजा होती है। वह करा लेना अच्छा माना जाता है। ऐसे यह अशुभ नहीं होता है लेकिन करा लेना विधान है, अच्छा होगा। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल, राहु यह कुयोग है। थोड़े दिनों की बात है, यह निकल जाएगा। शुक्र और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। बुध अभी भी वक्री चल रहे हैं।

राशिफल- मेष राशिका राशिफल भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। थोड़ा सा सुधार के तरफ चीजें गई हैं, स्वास्थ्य के मामले में। प्रेम, संतान अभी भी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। सूर्य को जल देना, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि का राशिफल बच के पार करें, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना, बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि का राशिफल जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। आनंदमय जीवन गुजारेंगे। शुभ समय। काली जी को प्रणाम करना और शुभ होगा।

कर्क राशि का राशिफल स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम, संतान, व्यापार अभी मध्यम रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि का राशिफल भावुकता में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित है। व्यापार अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि का राशिफल भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि का राशिफल पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। मन परेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। प्रेम में कोई ऑक्वर्ड सिचूऐशन में आप आ सकते हैं। व्यापार अच्छा है। शनि देव की शरण में बने रहना, उन्हें प्रणाम करना, उनका मंत्र जाप करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि का राशिफल धन आगमन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। लेकिन निवेश किए तो धन हानि का संकेत है। प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि का राशिफल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशिका राशिफल मानसिक परेशानी रहेगी। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार भी बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि का राशिफल आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। लेकिन घबराहट, बेचैनी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।