Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: लक्ष्मी योग से मेष, कर्क समेत इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, दिनभर मनाएंगे जश्न
Aaj Ka Rashifal: आज चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में मंगल के साथ रहकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग धन लाभ, निवेश, कारोबार और पारिवारिक सुख के लिए शुभ माना जाता है। आज मेष और कर्क समेत कई राशियों को आर्थिक मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
Aaj Ka Rashifal 12 July 2026, आज का राशिफल, ग्रहों की स्थिति- मंगल और चंद्रमा वृषभ राशि में, सूर्य और बुध मिथुन राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। बड़ा ही शुभ नक्षत्र यह माना जाता है, रोहिणी नक्षत्र और यह चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा, चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल के साथ लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। यह अति उत्तम लक्ष्मी निर्माण होगा और यह धनार्जन के लिए, संबंध बनाने के लिए, कौटुम्बिक सुख के लिए, रसास्वादन के लिए, उत्तम भोजन के लिए, किसी भी तरीके की कोई विटामिन्स इनटेक करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भी चीज खाने के लिए अति उत्तम समय होता है।
राशिफल
मेष राशि: धनार्जन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। निवेश करने के लिए बड़ा उपयुक्त समय रहेगा। लेखकों के लिए, कवियों के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम-संतान का साथ होगा, व्यापार अच्छा रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि: सौम्यता के प्रतीक बने रहेंगे, लेकिन इस सौम्यता में ऊर्जा भी बहुत होगी। शुभता रहेगी, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में होंगी। प्रेम-संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यापार भी अच्छा है और निवेश आराम से करें। तांबे की वस्तु दान करना और शुभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि: थोड़ी खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। कर्ज की स्थिति ला सकती है। निवेश अभी रुक जाइए। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार आपका सही चलता रहेगा। लाल वस्तु का दान, मसूर की दाल इत्यादि दान करना शुभ होगा। बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि: कर्क राशि की स्थिति अच्छी है, आय के नए मार्ग बनेंगे। यात्रा का योग बनेगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय की स्थिति मजबूत होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम-संतान बहुत अच्छा रहेगा, नए प्रेम में जाने के लिए भी और पुराना प्रेम परवान चढ़ रहा है। उत्तम समय, निवेश आप करें, शुभ होगा। पीली वस्तु पास रखना या पीला कलर का वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ होगा।
सिंह राशि: स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान में थोड़ी सी मध्यम स्थिति बनी रहेगी। व्यापारिक स्थिति आपकी अति उत्तम है। राजनीतिक लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। उत्तम समय है निवेश भी कर सकते हैं। हरी वस्तु दान करना, मूंग की दाल इत्यादि दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि: भाग्य साथ देगा। यात्रा का संयोग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि: थोड़ा सा मध्यम समय है। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़ा बच के पार करें। प्रेम संतान मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: जीवनसाथी का साथ मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। विवाह, शादी तय हो सकता है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। पीली वस्तु पास रखना या पीला वस्त्र धारण करना शुभ होगा।
धनु राशि: स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम संतान भी प्रभावित है। अभी नए प्रेम की शुरुआत ना करें। पुराने में भी टूटन की स्थिति है बच के पार करें। व्यापारिक स्थिति अच्छी है, सरकारी तंत्र से लाभ होगा। और निवेश करना आपके लिए उचित होगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करना और इन्हें लाल पुष्प, फल या कुछ भी अर्पित करना शुभ होगा।
मकर राशि: भावनाओं में बहके कोई निर्णय मत लीजिएगा। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें। लेखकों के लिए, कवियों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। प्रेम संतान थोड़ा मध्यम, व्यापार आपका अच्छा है, निवेश के लिए उपयुक्त समय है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। घर में उत्सव होगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में निवेश करना अत्यधिक शुभ होगा। प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यापार भी आपका अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ होगा। कुछ भी अगर आपने नया सोच रखा है व्यवसायिक, तो उसको कार्य रूप दें, शुभ समय आ चुका है। प्रेम संतान की स्थिति पहले से बेहतर है, व्यापार अत्यधिक अच्छा है, शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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