Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 12 February 2026 today Horoscope lucky zodiac future predictions for all 12 zodiac signs
Aaj Ka Rashifal, 12 फरवरी 2026: मेष राशि के लिए मिलाजुला, वृश्चिक, कुंभ के धन में होगी वृद्धि, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 12 फरवरी 2026: मेष राशि के लिए मिलाजुला, वृश्चिक, कुंभ के धन में होगी वृद्धि, पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप:

today Horoscope 12 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 12 फरवरी को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 12 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।  

Feb 12, 2026 06:36 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

today Horoscope 12 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 12 फरवरी को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 12 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, दोपहर के बाद धनु राशि के हो जाएंगे। सूर्य और मंगल मकर राशि में। बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि:मिलाजुला फल रहेगा। दोपहर तक थोड़ा परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। फिर अनुकूल समय हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि: दोपहर से पहले सारे कार्यों को निपटा लें। इसके बाद थोड़ा समय प्रतिकूल होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम संतान की स्थिति पहले से बेहतर है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: स्वास्थ्य ऊपर नीचे थोड़ा बना रहेगा। शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन जीत आपकी होगी। प्रेम संतान की स्थिति पहले से बेहतर है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि: सिंह राशि की स्थिति अच्छी है, लेकिन भावुकता पर काबू रखें। लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करें। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। तांबे की वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 12 फरवरी 2026 : तुला वाले लवलाइफ में फीलिंग्स तुरंत जाहिर ना करें
ये भी पढ़ें:शनि का नक्षत्र परिवर्तन कईराशियों के लिए लाएगा शुभ योग
ये भी पढ़ें:6 ग्रह 28 फरवरी को एक लाइन में, ग्रह अलाइनमेंट से 3 राशियों के लिए अच्छे बदलाव

कन्या राशि: गृह कलह के संकेत है, लेकिन भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। प्रेम संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि: अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में प्रेम, संतान, व्यापार सारी स्थितियां अच्छी है। अपनों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। शुभ समय पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि: ओजस्वी, तेजस्वी बने रहेंगे। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। प्रेम संतान बहुत अच्छा चल रहा है। व्यापार अच्छा चल रहा है। बस कड़क भाषा का प्रयोग से बचिए। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि: क्रोध पर काबू रखें। एक रौब रुआब आप में बना हुआ है, लेकिन थोड़ा चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। खर्च की अधिकता होगी। मन परेशान रहेगा। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। कोई बड़ी खराब बात नहीं है। लाल वस्तु का दान करें।

कुंभ राशि: आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार पहले से बेहतर होगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि: मीन राशि को कोर्ट-कचहरी में विजय दिलाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Horoscope Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;