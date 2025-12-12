Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : आज इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: 12 December 2025 Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 12 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। दोपहर के बाद कन्या राशि के हो जाएंगे। सूर्य, बुध, शुक्र वृश्चिक राशि में। मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 12 दिसंबर, शुक्रवार है और आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में हो रहा है, गुरु और चंद्रमा केंद्र भाव में एक-दूसरे के साथ गजकेसरी योग और बुध और शुक्र की युति होने से लक्ष्मी-नारायण योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। आज आयुष्मान योग का भी संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं, 12 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

राशिफल-

मेष राशि

आज कन्या राशि वालों के लिए शत्रु पराभव निश्चित है। थोड़ा एक्टिव रहेंगे आपके अपोजिटर (शत्रु), लेकिन पराभव हो जाएगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि

आज वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम में तू-तू, मैं-मैं के संकेत हैं। भावुक होकर कोई निर्णय मत लीजिए। नुकसान होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। प्रेम, संतान मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि

आज मिथुन राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा, लेकिन गृह कलह का भी योग है। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी और व्यापार भी अच्छा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि

आज कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में अच्छी स्थिति दिखाई पड़ने लगी। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि

आज सिंह राशि वालों के लिए धन का आगमन बढ़ेगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि

आज कन्या राशि वालों के लिए ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। खासकर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान की स्थिति पहले से बेहतर है। व्यापार भी अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि

आज तुला राशि वालों के लिए खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर समय होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे, यही नहीं पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु का दान करें।

धनु राशि

आज धनु राशि वालों को सरकारी तंत्र से लाभ हो सकता है। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति पहले से बेहतर। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि

आज मकर राशि वालों के लिए स्थिति अच्छी है। भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी और व्यापार भी अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि

आज कुंभ राशि वालों को चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही हैं। स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन थोड़ा सावधानी बरतें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।