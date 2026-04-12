Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 12 अप्रैल: आज इन 4 राशियों के लिए भाग्य का साथ, सफलता के योग भी
Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 12 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-
aaj Ka Rashifal 12 April 2026 Horoscope Today,Aaj Ka Rashifal 11 April 2026 : 12 अप्रैल 2026 के दिन शुक्र मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र के मालिक स्वयं चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा अपने नक्षत्र में मकर राशि में चल रहे हैं। कुछ बहुत जो स्थिर दिखता था, उसके बदलने का टाइम आ गया है। कोई बड़ा परिवर्तन टाइप की चीज अचानक हो सकती है। राहु कुंभ राशि में, सूर्य, बुध, मंगल, शनि मीन राशि में बने हुए हैं। अब चंद्रमा के नक्षत्र पर हमारा जोर इसलिए रहता है क्योंकि दैनिक राशिफल चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही बनती है।
राशिफल-
मेष राशि
व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। व्यवसाय में तेजी से पॉजिटिव परिवर्तन होने के भी संकेत हो सकते हैं। प्रेम की स्थिति अभी भी मध्यम। संतान की स्थिति मध्यम। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बचके पार करिए। लाल वस्तु पास रखना। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृषभ राशि
भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म, कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम संतान में सुधार। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।
मिथुन राशि
चोट-चपेट लग सकता है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान का साथ मिलेगा। व्यवसाय भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि
प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। रंगीन दिन गुजरेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। एन्जॉय करेंगे आप। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। जीवनसाथी से नोकझोंक संभव है। बड़े नोकझोंक से बचें। लाल वस्तु पास रखें।
कन्या राशि
भावुकता पर काबू रखें। भावुक होके कोई निर्णय अगर लिया तो नुकसान संभव है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम संतान अभी क्रोध के हवाले रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि
गृह कलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी संभव है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, प्रेम संतान अच्छी स्थिति में, व्यापार भी अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि
पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य ठीक-ठाक लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
धनु राशि- धनार्जन होगा। मित्रों, कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी। परिवार में वृद्धि होगी। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापार भी लगभग ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि
नायक-नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य में बहुत अच्छी स्थिति है। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध हैं। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी। संतान आज्ञा का पालन करेगा और व्यापार की स्थिति अत्यंत शुभकारी दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि-
मन चिंतित रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। प्रेम, संतान में सुधार हो चुका है। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि
आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य अभी भी प्रभावित है। बहुत बचकर पार करें। पीली वस्तु पास रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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