Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल 12 अप्रैल: आज इन 4 राशियों के लिए भाग्य का साथ, सफलता के योग भी

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 12 अप्रैल का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

aaj Ka Rashifal 12 April 2026 Horoscope Today,Aaj Ka Rashifal 11 April 2026 : 12 अप्रैल 2026 के दिन शुक्र मेष राशि में, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र के मालिक स्वयं चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा अपने नक्षत्र में मकर राशि में चल रहे हैं। कुछ बहुत जो स्थिर दिखता था, उसके बदलने का टाइम आ गया है। कोई बड़ा परिवर्तन टाइप की चीज अचानक हो सकती है। राहु कुंभ राशि में, सूर्य, बुध, मंगल, शनि मीन राशि में बने हुए हैं। अब चंद्रमा के नक्षत्र पर हमारा जोर इसलिए रहता है क्योंकि दैनिक राशिफल चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही बनती है।

राशिफल-

मेष राशि व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। व्यवसाय में तेजी से पॉजिटिव परिवर्तन होने के भी संकेत हो सकते हैं। प्रेम की स्थिति अभी भी मध्यम। संतान की स्थिति मध्यम। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बचके पार करिए। लाल वस्तु पास रखना। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म, कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम संतान में सुधार। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि चोट-चपेट लग सकता है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान का साथ मिलेगा। व्यवसाय भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि प्रेम विवाह की तरफ जाएगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। रंगीन दिन गुजरेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। एन्जॉय करेंगे आप। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। जीवनसाथी से नोकझोंक संभव है। बड़े नोकझोंक से बचें। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि भावुकता पर काबू रखें। भावुक होके कोई निर्णय अगर लिया तो नुकसान संभव है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम संतान अभी क्रोध के हवाले रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि गृह कलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी संभव है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा, प्रेम संतान अच्छी स्थिति में, व्यापार भी अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य ठीक-ठाक लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

धनु राशि- धनार्जन होगा। मित्रों, कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी। परिवार में वृद्धि होगी। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। व्यापार भी लगभग ठीक है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि नायक-नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य में बहुत अच्छी स्थिति है। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध हैं। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी। संतान आज्ञा का पालन करेगा और व्यापार की स्थिति अत्यंत शुभकारी दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- मन चिंतित रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। प्रेम, संतान में सुधार हो चुका है। व्यापार भी ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।