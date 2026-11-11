आज का राशिफल टुडे ( 11 नवंबर): शनि के नक्षत्र में चंद्रमा, मकर समेत 5 राशियों के लिए दिन बहुत शुभ
Rashifal Today 11 November 2026: आज ग्रहों की शुभता कई राशियों को वित्त, कारोबार, स्वास्थ्य और नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। जबकि कुछ राशियों को हर कदम संभलकर रखने की आवश्यकता होगी। पढ़ें आज का राशिफल।
मंगल कर्क राशि में, सिंह राशि में गुरु और केतु की युति बनी हुई है। शुक्र कन्या राशि में विराजमान हैं। तुला राशि में सूर्य और बुध हैं। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के होकर के मंगल के घर में वृश्चिक राशि में शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। थोड़ा सा ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। चोट-चपेट देने वाली, किसी परेशानी में डालने वाली, बहुत ही आक्रामक स्थिति को लाने वाली। तो थोड़ा सा ऊर्जा
को नियंत्रण करना होगा। इसको पॉजिटिव तरीके में लेंगे तो बड़े ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरी तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होगा । लेकिन गुस्से पर काबू रखना होगा। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
मेष राशि:
परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। प्रेम की स्थिति अच्छी रहेगी और संतान आज्ञा का पालन करेगी। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। थोड़ा घर में कलह भी संभव है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर के आगे बढ़ना है। बजरंग बली को प्रणाम करते रहें, शुभ होगा।
वृषभ राशि:
जीवनसाथी के साथ बड़ा आनंददायक जीवन गुजारेंगे। प्रेम में हैं तो डेटिंग के बारे में सोचेंगे, बस ऑकवर्ड सिचुएशन न हो इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान की स्थिति ठीक है (जो लोग शादीशुदा और संतान वाले हैं)। व्यापारिक स्थिति अच्छी है और आप में एक रंगीनियत बनी रहेगी। बस मानसिक चंचलता पर काबू रखिए, बाकी प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से परेशान रहेगा, लेकिन प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, तांबे की वस्तु दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें तो अच्छा होगा। प्रेम और संतान थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। तू-तू मैं-मैं से बचना चाहिए और भावुकता पर काबू रखना चाहिए। बजरंग बली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि:
कलाकारी और सृष्टि का सृजन हो रहा है। थोड़ा सा घरेलू सुख बाधित रहेगा। स्वयं के स्वास्थ्य और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी का सुअवसर भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बाकी स्थिति आपकी अच्छी है, सूर्य को जल देते रहें तो और शुभ होगा।
कन्या राशि:
भाग्यवान बने हुए हैं, शासन-सत्ता पक्ष के नजदीक हैं, पराक्रम रंग ला रहा है और व्यवसायिक सफलता मिल रही है। स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी है तथा प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसे एक अच्छा समय कहा जाएगा। बस बजरंगबली की शरण में बने रहें और उन्हें कोई भी लाल वस्तु अर्पित करना आपके लिए शुभदायी होगा।
तुला राशि:
स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है। शारीरिक तापमान बढ़ा रहता है और आजकल इरिटेशन बढ़ी रहती है। प्रेम और संतान भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। धन का आगमन होगा और कुटुंबों में वृद्धि होगी, लेकिन यह संभावना है कि धन आगमन के बाद निवेश मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी लेकिन जुबान पर काबू रखना पड़ेगा, अन्यथा आपस में तू-तू मैं-मैं हो जाएगी। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
सौम्यता बढ़ेगी, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी है तथा व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
धनु राशि:
मन चिंतित रहेगा और घबराहट या बेचैनी बनी रहेगी। चिंताकारी स्थिति का निर्माण हो रहा है और खर्चों में अधिकता रहेगी, साथ ही सिरदर्द और आंखों की पीड़ा परेशान कर सकती है। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा तथा प्रेम एवं संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, हालांकि आपकी व्यापारिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपके लिए लाल वस्तु अपने पास रखना शुभ रहेगा।
मकर राशि:
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यात्रा के योग बनेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य, प्रेम, संतान और व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए काली माता को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
कुंभ राशि:
व्यापारिक संतुलन बढ़ेगा, कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी और उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी तथा व्यापार पहले से ही अच्छा है। आपके लिए भगवान गणेश जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।
मीन राशि:
भाग्यवर्धक समय का निर्माण हो रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति में सुधार हो चुका है तथा व्यापार भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा यात्रा के योग बनेंगे और आपके लिए लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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