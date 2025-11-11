Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 11 November 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 11 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Tue, 11 Nov 2025 05:31 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj Ka Rashifal 11 November 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- गुरु और चंद्रमा कर्क राशि में, जहां गुरु उच्च के है और चंद्रमा स्वग्रही हैं। बहुत अद्भुत गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि- भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। घर में कुछ शुभ संस्कार संभव है। मां के स्वास्थ्य में सुधार, आपके स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अद्भुत। घरेलू सुख बढ़-चढ़कर के बढ़ेगा और लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। कुछ भी नया अगर व्यावसायिक तौर पर शुरुआत करना चाहते हैं, गजब का दिन है शुरू करिए। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि- धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी जुबान सधी हुई रहेगी। वाणी से सभी को जीत लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। नायक नायिका की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत है। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- खर्च का दिखता रहेगी यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा लेकिन यह खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। स्वास्थ्य ठीक-ठाक, प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। समाचार के माध्यम से कुछ बहुत अच्छा समाचार मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना और अच्छा होगा।

तुला राशि- व्यापारिक सफलता मिलेगी। कोर्ट, कचहरी में विजय मिलेगी। कुछ अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। राजनीतिक लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। बहुत अच्छा समय व्यावसायिक तौर पर। प्रेम, संतान भी अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- बच के पार करें। थोड़ा परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य नरम गरम। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- शादी ब्याह तय हो सकता है। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा विवाहित हैं तो, अगर प्रेम में है तो प्रेमी, प्रेमिका की मुलाकात होगी। शादी ब्याह तय हो सकता है। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार, नौकरी, चाकरी सारी चीजें अद्भुत। छुट्टी सा महसूस करेंगे। बहुत अच्छा रंगीन समय गुजरेगा। अद्भुत समय। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

मीन राशि- विद्यार्थियों के लिए अद्भुत समय। लेखकों के लिए, फिल्मकारों के लिए, कवियों के लिए बहुत अच्छा समय। लिखने, पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये अद्भुत समय। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

