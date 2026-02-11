Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 11 february 2026 today horoscope lucky zodiac future predictions for 12 zodiac signs
Aaj Ka Rashifal, 11 फरवरी 2026: मेष राशि वाले रिस्क ना लें, वृश्चिक समेत इन राशियों का भाग्य आज अच्छा, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 11 फरवरी 2026: मेष राशि वाले रिस्क ना लें, वृश्चिक समेत इन राशियों का भाग्य आज अच्छा, पढ़ें राशिफल

Feb 11, 2026 05:28 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
Horoscope 11 February 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 11 फरवरी को बुधवार है। आइए जानते हैं, 11 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में। सूर्य और मंगल मकर राशि में। बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल

मेष राशि: बहुत बचके पार करें, वाहन धीरे चलाएं। कोई रिस्क ना लें। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चोट, चपेट लग सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह शुभ समय है, लेकिन किसी भी तरीके के कोई रिस्क मत लीजिएगा। लाल वस्तु पास रखना। बजरंग बली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आनंदित जीवन रहेगा। प्रेमी, प्रेमिका की मुलाकात होगी। प्रेम संतान भी अच्छा, व्यापार भी अच्छा। अत्यंत शुभकारी समय। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम संतान में थोड़ा नोकझोंक की स्थिति दिख रही है। मतलब जो प्रेम में है उनके प्रेमी, प्रेमिका की नोकझोंक और जो संतान वाले हैं, उनको लेकर के, संतान को लेकर के थोड़ा मन परेशानी में आ सकता है। बाकी व्यापार की दृष्टि से अच्छा समय, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का सुअवसर प्राप्त होगा, लेकिन गृह कलह के भी संकेत हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि: पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा चल रहा है। लाल वस्तु पास रखें।

तुला राशि: धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार अच्छा है लेकिन निवेश करने लायक समय नहीं है और कुटुंबों से उलझे नहीं, अनबन बढ़ सकती है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: भाग्य साथ देगा। जिस चीज की जरूरत होगी, जीवन में उसकी उपलब्धता दिख रही है। प्रेम संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि: चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। मन परेशान रहेगा। खर्च की अधिकता होगी। कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रेम संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी अच्छा है, लेकिन अकारण मन चिंतित होगा और थोड़ा सा कुछ भी खो जाने का भय आपको, आपके मन को परेशान करेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोट कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम संतान का साथ, व्यापार भी अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि: भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धर्म, कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा पहले से बेहतर। प्रेम संतान भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। फिर भी आप हेल्थ को ध्यान में रखिएगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

