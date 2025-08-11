Aaj ka Rashifal 11 August: मेष राशि वाले भाग्य पर न करें भरोसा, जानें अपनी राशि का हाल

Today Horoscope 11 August 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 11 अगस्त 2025 को सोमवार है। आइए जानते हैं, 11 अगस्त का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

ग्रहों की स्थिति- शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। सूर्य और बुध कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- मन डरा रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। बाकी थोड़ा बचकर पार करने की आवश्यकता है। कोई बहुत खराब नहीं होगा लेकिन मन को संभालिए। डर बना हुआ रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यावसायिक कोई नई शुरुआत न करें। कोई रिस्क न लें। प्रेम, संतान अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- यात्रा अभी रोक के रखें। भाग्य पर भरोसा करके कोई कार्य न करें। इन दिनों भाग्य साथ नहीं देगा और किसी भी तरीके की कोई अपमानित होने जैसी घटना हो सकती है। इस बात पर ध्यान रखें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी ठीक है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कोई भी रिस्क मत लीजिए। चोट-चपेट लग सकती है। वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। लाल वस्तु पास रखें। काली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- स्वंय के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी में रिस्क है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार मध्यम है। काली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- शत्रु बहुत ही डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और डिस्टर्बेंस बनी रहेगी लेकिन जीत आपकी होगी। प्रेम, संतान मध्यम। स्वास्थ्य मध्यम। व्यापार लगभग ठीक है। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में रहेंगे। मानसिक परेशानी बनी रहेगी। डर बना रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- घरेलू सुख बाधित होगा। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मां का स्वास्थ्य प्रभावित है। स्वास्थ्य आपका भी प्रभावित है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- नाक, कान, गला की परेशानी होगी। व्यावसायिक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रेम, संतान अच्छा है और स्वास्थ्य भी मध्यम है। काली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। धन हानि के संकेत हैं। जुबान पर लगाम रखें। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार मध्यम है। हरी वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी लगभग ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।