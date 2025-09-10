Aaj Ka Rashifal 10 September 2025 aries to pisces Lucky zodiac signs today horoscope daily future Predictions आज का राशिफल 10 सितंबर: सिंह राशि वाले बड़े विवाद से बचें, इन राशियों को भी हो सकती है धन हानि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का राशिफल 10 सितंबर: सिंह राशि वाले बड़े विवाद से बचें, इन राशियों को भी हो सकती है धन हानि

Today Horoscope 10 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 10 सितंबर 2025 को बुधवार है। आइए जानते हैं, 10 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 05:11 AM
ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि, चंद्रमा मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- औषधि इत्यादि में खर्च की अधिकता रहेगी। अनाब-सनाब खर्चें होंगें। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय। मन चितिंत रहेगा किसी न किसी बात को लेकर के। प्रेम, संतान अच्छा रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृषभ राशि- पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। कोर्ट-कचहरी में नुकसान संभव है। व्यावसायिक स्थिति मध्यम रहेगी। प्रेम,संतान ठीक रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:शुक्र का सिंह गोचर, 15 सितंबर से इन 4 राशियों को लाभ के संकेत

मिथुन राशि- यात्रा का अभी प्रोग्राम न बनाएं। कष्ट हो सकता है। अपमानित होने का भय रहेगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कोई रिस्क न लें। वाहन धीरे चलाएं। तबीयत पर ध्यान रखें। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें। शिवजी का जलाभिषेक करें।

सिंह राशि- जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई बड़ी नोक-झोक से बचें। नौकरी-चाकरी में कोई रिस्क न लें। प्रेमी-प्रेमिका अभी मुलाकात से बचें। या मुलाकात होने पर कोई बड़े विवाद से बचें। मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- डिस्टर्बिंग फेस है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान लगभग ठीक रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये मध्यम समय है। कोई खराब समय नहीं है। लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। शनिदेव की शरण में रहें। उन्हें प्रणाम करें। शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि की स्थिति ठीक-ठाक कही जाएगी। लेकिन शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उनके एक्टिव होने से डिस्टर्बेंस बना रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। कुल मिलाकर एक डिसटर्बिंग टाइम है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- संतान को लेकर के, जो लोग प्रेम में हैं वो लोग अपने प्रेम को लेकर के, विद्यार्थीगण अपनी पढ़ाई को लेकर के अच्छा फील नहीं करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। प्रेम, संतान गड़बड़ रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार घर में पितृ दोष होने पर क्या संकेत मिलते हैं?

धनु राशि- गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में खलल पड़ सकता है। ब्लडप्रेशर(रक्तचाप) ऊपर-नीचे हो सकता है जिसके कारण आपको घबराहट, बेचैनी रहेगी। मां के स्वास्थ्य को लेकर भी मन परेशान रहेगा। प्रेम, संतान ठीक रहेगा। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- व्यापारिक स्थिति में नकारात्मक स्थिति देखकर के मन खराब रहेगा। नाक, कान, गला की परेशानी हो सकती है। स्वंय के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर। भाई-बहन या मित्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार मध्यम। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- धन हानि के संकेत हैं। जुबान पर काबू रखें और अभी रुपये-पैसे किसी को न दें। या कहीं निवेश न करें। या कोई रिस्क न लें। बाकी प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। निकटता होने के बाद भी दूरी का अहसास होगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

