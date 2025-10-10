Aaj ka rashifal 10 October 2025 Karwa Chauth today horoscope aries to pisces future predictions आज का राशिफल 10 अक्टूबर: आज कन्या समेत इन राशि वालों को मिलेगी रोजी-रोजगार में तरक्की, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
आज का राशिफल 10 अक्टूबर: आज कन्या समेत इन राशि वालों को मिलेगी रोजी-रोजगार में तरक्की

Today Horoscope 10 October 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 10 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 10 अक्टूबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 05:07 AM
ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मेष राशि में। गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र का प्रवेश कन्या राशि में हो गया है, जहां पर नीच के होंगे और सूर्य के साथ संयोग करेंगे। जहां पहले शुक्र केतु के साथ थे, उससे यह बेहतर परिवर्तन है। मंगल और बुध तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल-

मेष राशि- स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। अच्छा समय। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- पॉजिटिव बने रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:आज करवा चौथ पर सुबह 04:40 बजे से ब्रह्म मुहूर्त, जानें सभी जरूरी बातें

मिथुन राशि- खर्च की अधिकता रहेगी। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा हो सकता है। पार्टनरशिप में उठा-पटक हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम-संतान की स्थिति सुधर गई है व व्यापार भी अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- आय के नए सोर्स बनेंगे। पुराने सोर्स से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा रहेगा। सफेद वस्तु दान करना शुभ रहेगा।

कन्या राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार अच्छा होगा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचकर पार करें। प्रेम-संतान ठीक है व व्यापार भी ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेम-संतान पर थोड़ा ध्यान दें। बाकी अच्छी स्थिति। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- शत्रु सक्रिय रहेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर। व्यापार अच्छा है। बस भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें। काली जी को प्रणाम करते रहें।

ये भी पढ़ें:करवा चौथ के दिन किन 5 चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है?

कुंभ राशि- भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। लेकिन गृहकलह के संकेत हैं। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान अच्छा व व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। प्रेम-संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

