आज का भविष्यफल (10 नवंबर): गुरु के नक्षत्र में आ गए चंद्रमा, वृश्चिक समेत 6 राशियों का पलटेगा भाग्य
Rashifal today in hindi: 10 नवंबर 2026, मंगलवार का दिन कई राशियों को आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और व्यावसायिक सफलता के साथ अच्छी सेहत लेकर आया है। जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा?
मंगल कर्क राशि में, गुरु और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, सूर्य और बुध तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, विशाखा नक्षत्र के हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, इस तरह से गुरु के नक्षत्र में और वृश्चिक राशि के गोचर में चल रहे हैं। ज्ञानार्जन के लिए अच्छा समय। स्पिरिचुअल वर्क के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में रहेंगे, राशिफल देखते हैं।
मेष राशि:
वाहन धीरे चलाएं, कोई रिस्क ना लें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रेम और संतान की स्थिति आपकी बड़ी अच्छी रहेगी और व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सूर्य को जल दें और लाल वस्तु पास रखें।
वृषभ राशि:
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी और नौकरी-चाकरी की भी स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन शत्रु शमन भी होगा। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, जबकि प्रेम, संतान और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। ज्ञान अर्जन के लिए और लिखने-पढ़ने के लिए समय अच्छा रहेगा। बाकी व्यापारिक स्थिति और स्वास्थ्य भी आपकी अच्छी है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि:
सिंह राशि के जातकों के लिए भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बन रहा है। घर में कुछ उत्सव का माहौल रहेगा, लेकिन इसके साथ ही थोड़े कलहकारी माहौल का भी सृजन हो रहा है। बाकी प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी है, तथा पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ रहेगा।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों की व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का पूरा साथ मिलेगा। इस समय नए व्यापार की शुरुआत करना भी शुभ रहेगा। आपका प्रेम, संतान और व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है, तथा पीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
तुला राशि:
तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी और चिड़चिड़ापन बना रहेगा, वहीं प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार अच्छा रहेगा, धनार्जन होगा और कुटुंब में वृद्धि होगी, लेकिन अभी निवेश के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। आपके लिए लाल वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।
वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों के भाग्यवश कुछ काम बनेंगे और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी तथा व्यापार भी अच्छा चलेगा। आपके लिए भी पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
धनु राशि:
धनु राशि के लिए चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। अकारण खर्च रहेंगे और अकारण मन परेशान रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है, लेकिन आपका व्यापार अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।
मकर राशि:
मकर राशि वालों के लिए आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है और व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी और व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम और संतान की स्थिति भी अच्छी है तथा व्यापार अच्छा चल ही रहा है। लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।
मीन राशि:
मीन राशि के जातकों के भाग्यवश काम बनेंगे, यात्रा का योग बनेगा और आप धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम और संतान की स्थिति भी अच्छी रहेगी और व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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