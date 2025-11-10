Aaj Ka Rashifal: मेष राशि से लेकर मीन का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप: Aaj Ka Rashifal 10 November 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 10 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Aaj Ka Rashifal 10 November 2025, आज का राशिफल: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा मिथुन राशि में। गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र तुला राशि में। बुध और मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

मेष राशि से लेकर मीन का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि- पराक्रमी बन रहेंगे। अपनों का साथ होगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। सायंकाल के बाद थोड़ा सा गृह कलह के संकेत लेकिन भौतिक सुख संपदा में थोड़ा सा वृद्धि के भी संकेत हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा मध्यम कहा जाएगा लग्नेश आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार अच्छा है। सरकारी तंत्र से लाभ मिल रहा है। शुभ समय कहा जाएगा। बस कलह से बचें। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य बेहतर है। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। व्यापारिक स्थिति दिन-ब-दिन सुदृढ़ होती जा रही है। शुभ संकेत दिख रहा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार बहुत अच्छा। जुबान पर काबू रखिएगा। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- परिस्थितियां अनुकूल होने जा रही हैं। सायं काल के बाद एक सुखद समय का निर्माण होगा। प्रेम, संतान तो अच्छा ही है। व्यापार भी अच्छा होगा और शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। लाल वस्तु पास रखें शुभ होगा।

सिंह राशि- स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बन सकता है। प्रेम, संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है। व्यापार आपका अच्छा दिख रहा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

तुला राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट, कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी होगी और व्यापार अच्छा होगा। पीली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। परिस्थितियां धीरे-धीरे सायंकाल के बाद अनुकूल होने लगेंगी। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- महत्वपूर्ण कार्यों को सायंकाल से पहले निपटा लें। इसके बाद थोड़ी परिस्थिति विपरीत होगी। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम, संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी, चाकरी की स्थिति सुखद होगी। प्रेम, संतान, स्वास्थ्य, व्यापार बहुत कुछ मजा आएगा आपको। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- थोड़ा डिस्टर्बिग फेज रहेगा लेकिन जीत आपकी होगी। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।