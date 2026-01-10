Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal 10 January 2026: Todays Horoscope and Daily Predictions for All 12 Zodiac Signs
Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 10 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 10 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप:

Horoscope 10 January 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 10 जनवरी को शनिवार है। आइए जानते हैं, 10 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Jan 10, 2026 05:27 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Rashifal 10 January 2026: ग्रहों की स्थिति- मिथुन राशि में गुरु। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन रशि के गोचर में हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राशिफल-

मेष राशि- गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। शत्रु थोड़ा एक्टिव रहेंगे। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय और एक तरीके से भावुकता पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। बाकी आपकी परिस्थितियां थोड़ा प्रतिकूल हैं- पिता से, प्रेम और संतान से। ये सारी चीजें अपोजिट हैं। स्वास्थ्य में भी ध्यान देना पड़ेगा तो कुल मिलाकर थोड़ा मध्यम समय क्योंकि आपके अष्टम भाव में चार-चार ग्रह बैठे हैं जिसमें लग्नेश और पंचमेश भी है और सूर्य भी हैं, मंगल भी है। तो थोड़ा बचकर पार करिए।

मिथुन राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी लेकिन थोड़ा कलहकारी सृष्टि का भी सृजन होगा। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए क्योंकि ओवरऑल अच्छा समय है। किसी तरीके की कोई प्रॅाब्लम नहीं है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रु समन योग बन रहा है। बिल्कुल शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत रहेगा। प्रेम, संतान भी थोड़ा मध्यम है। व्यापार मध्यम है लेकिन खराब नहीं है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। मन परेशान रहेगा और बहुत तरह के मानसिक तौर पर ऑप्शन और उथा-पुथल रहेगी। जिस वजह से मानसिक परेशानी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी असमंजस की स्थिति। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य देव की बरसेगी कृपा

कन्या राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। गृह कलह के बड़े संकेत हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। मन फिर भी परेशान रहेगा। अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- व्यापार में बढ़ोतरी होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा, लेकिन मानसिक परेशानी रहेगी। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। सरकारी तंत्र से कोई नुकसान संभव है। मध्यम समय है। हरी वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। आय और व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ दिख रही है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। आनंदित रहेगा जीवन। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने