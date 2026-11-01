आज का राशिफल 1 नवंबर 2026: नवंबर की शुरुआत में लक्ष्मी योग का अद्भुत संयोग, मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत?

1 नवंबर 2026 को महीने की शुरुआत लक्ष्मी योग से हो रही है। चंद्रमा और मंगल की कर्क राशि में युति से भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या समेत कई राशियों के लिए दिन शुभ रह सकता है।

Aaj Ka Rashifal 1 November 2026: ग्रहों की स्थिति- इस महीने की शुरुआत लक्ष्मी योग से हो रही है। चंद्रमा और मंगल एक साथ कर्क राशि में। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, जो कि अत्यंत शुभकारी नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा हैं और मंगल के साथ संयोग कर रहे हैं, ये जनमानस के लिए बहुत अच्छा भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी वाली स्थिति बनेगी, घर में कुछ अच्छी स्थिति बनेगी, खरीदारी और लग्जरी आइटम की बढ़ोतरी उत्सव वाला माहौल करेगा। तो यह अत्यंत शुभकारी नक्षत्र से इस महीने की ओर संयोग से इस महीने की शुरुआत हो रही है। गुरु और केतु सिंह राशि में ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा लेकिन ठीक-ठाक कहा जाएगा। गुरु केतु के साथ संयोग कर रहे हैं, यह गुरु का राहु के साथ संयोग खराब कहा जाता है, केतु के साथ सम कहा जाता है तो यह भी ठीक कहा जाएगा। कुछ लोगों के लिए यह अत्यंत शुभकारी होने वाला है। सूर्य, बुद्ध, शुक्र तुला राशि में है, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

राशिफल मेष राशि- मेष राशि की विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय कहा जाएगा। भाग्य भाग्यवश आपकी विद्या विद्या अर्जन का की स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो जाएगी। भूमि भवन वाहन की खरीदारी होगी, घर में उत्सव सा माहौल रहेगा, मां के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान की स्थिति अत्यंत शुभकारी होगी, व्यापारी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, सूर्य को जल देना और शुभ होगा।

वृषभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, नए व्यापार करने का सुअवसर मिलेगा। घरेलू सुख बढ़-चढ़कर लेंगे, प्रेम संतान व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है।

मिथुन राशि- धन का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी। जुबान पे काबू रखिए, खुल के निवेश करिए, पराक्रम में और वृद्धि होने वाली है। शुभ संकेत चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- द्वितीय भाव में गुरु अत्यंत शुभकारी रोल प्ले करता है। शब्द साधक की तरह बन जाएंगे आप, धनार्जन होगा। सौम्यता बढ़ेगी, आकर्षण के केंद्र बनेंगे, प्रेम संतान व्यापार सब कुछ अद्भुत है, बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि- बहुप्रतीक्षित बात आपके जीवन में पूरी हुई। प्रेम संतान में जो दूरी चल रही थी, उसमें समीपता शुरू हो जाएगी, शुभता बन जाएगी जो एक अह दूध के कटोरे में नमक पड़ा हुआ सा चल रहा था आपके जीवन में उससे आप निकल रहे हैं और अब दूध में चीनी पड़ी हुई है। अत्यंत शुभकारी, भाग्य साथ देगा, प्रेम संतान का साथ होगा, थोड़ा सा एक-दो दिन चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा और खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, बाकी प्रेम संतान, व्यापार अत्यंत शुभकारी, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि- शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन मलाल नहीं रहेगा और बाकी आय के नए-नवेली स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है, पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

तुला राशि- व्यापारिक सफलता मिलेगी, कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा, आय में आशातीत बढ़ोत्तरी होगी, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- भाग्यबस काम बनेंगे, यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि- चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, स्वास्थ्य ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति भी थोड़ी मध्यम है, व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। शुभता में थोड़ी कमी आ गई है, बाकी प्रेम-संतान-व्यापार बहुत अच्छा है, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- शत्रु नतमस्तक होंगे या तो मित्रवत् व्यवहार करने लगेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा परेशानी में रहेगा, प्रेम-संतान-व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।