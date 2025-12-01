Hindustan Hindi News
Aaj Ka Rashifal 1 December 2025: Todays Horoscope and Daily Predictions for All 12 Zodiac Signs
Aaj Ka Rashifal 1 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 1 December 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप:

Horoscope 1 December 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 1 दिसंबर को सोमवार है। आइए जानते हैं, 1 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Mon, 1 Dec 2025 05:18 AM
Aaj ka Rashifal 1 December 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। बुध तुला राशि में। सूर्य, शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि और चंद्रमा मीन राशि में बने हुए हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- सर दर्द, नेत्र की पीड़ा, खर्च की अधिकता, अनाब-सनाब खर्चें, अज्ञात भय, मानसिक परेशानी इत्यादि बने रहेंगे। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम है। स्वास्थ्य भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद होगी। मानसिक स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। भ्रामक समाचार की प्राप्ति। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- कोई नए व्यापार की शुरुआत न करें। कानूनी पचड़ों में न पड़े। कुछ अधिकारियों से बच के रहें। व्यवसाय मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा। प्रेम संतान की स्थिति लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- यात्रा से बचें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ठीक है लेकिन स्वास्थ्य, मान-सम्मान के लिए यह समय ठीक नहीं है। नीली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक ठाक। व्यापार लगभग ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- जीवनसाथी का साथ और स्वास्थ्य दोनों प्राभावित दिख रहा है। स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार आपका ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा लेकिन डिस्टरबेंस बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है, व्यापार अच्छा है। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। स्वास्थ्य ठीक-ठाक लेकिन प्रेम संतान की स्थिति मध्यम। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। व्यापार ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा। अनाब-शनाब खर्चे होंगे। प्रेम, संतान में दूरी रहेगी। घर गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी आएगी। एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य पर और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- व्यापारिक स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। स्वयं के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। नेत्र पीड़ा, मुख पीड़ा, अनाब-शनाब खर्चे। धन हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान भी मध्यम। मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अज्ञात भय सताएगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार मध्यम रहेगा। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं।
