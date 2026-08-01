आज का राशिफल: ग्रहण योग का दिखेगा असर, मेष समेत इन राशियों की बढ़ सकती है आय, जानें 12 राशियों का हाल
Aaj Ka Rashifal: आज चंद्रमा और राहु के संयोग से शतभिषा नक्षत्र में ग्रहण योग बन रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। कुछ राशियों को आय और करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
Aaj Ka Rashifal 1 August 2026 Horoscope Today: ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु ग्रहण योग बनाकर शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में राहु के साथ शनि के घर में संयोग कर रहे हैं। यह आय में आशातीत बढ़ोतरी, आपकी सोच से परे बढ़ोतरी दिला सकता है, लेकिन मार्ग गलत हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोई भी उन्माद की स्थिति बनती है, तो उस बात पर ध्यान रखें। बहुत आक्रामक होकर किसी काम में मत पड़ें, दुस्साहस मत करें। यह जनमानस के लिए खराब होगा। शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।
राशिफल
मेष राशि: यात्रा कष्टप्रद होगी। आय के नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे, लेकिन मार्ग का अवलोकन जरूर कर लें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि: व्यापारिक स्थिति थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रहेगी। पिता के स्वास्थ्य पर और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोर्ट-कचहरी में मत पड़ें। प्रेम-संतान अच्छा है और स्वास्थ्य मध्यम है। हरी वस्तु पास रखें।
मिथुन राशि: मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है, ध्यान रखें। यात्रा मत करिए अभी। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: बचकर पार करें, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी भी तरीके की कोई खराब स्थिति पैदा हो सकती है, कोई रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि: उदर रोग की स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, नौकरी-चाकरी मध्यम है। दांपत्य जीवन को संभालें। खराब स्थिति है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कन्या राशि: शत्रु एक्टिव रहेंगे। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका दबदबा बना रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा। स्वास्थ्य मध्यम है, पैरों में चोट-चपेट लग सकती है, परेशानी भरा समय कहा जाएगा। प्रेम-संतान भी मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि: तुला राशि की मानसिक स्थिति बड़ी खराब रहेगी। अनिद्रा, डिप्रेशन, प्रेम में तू-तू मैं-मैं, बच्चों को लेकर मन परेशान और गलत निर्णय ले सकते हैं। प्रेम-संतान मध्यम, स्वास्थ्य मध्यम यानी मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: गृह-कलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी विवादित हो सकती है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि: स्वास्थ्य प्रभावित है, नाक, कान, गले की परेशानी हो सकती है। स्वयं का स्वास्थ्य और अपनों का स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, कोई नए व्यापार की शुरुआत न करिए। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार मध्यम है। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि: जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे मत लगाएं। जुबान पर कंट्रोल रखिए और धन विवादित हो सकता है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार मध्यम है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, घबराहट, बेचैनी आदि बनी रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति लगभग ठीक है, व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: खर्च की अधिकता होगी, कर्ज की स्थिति आ सकती है। सिर दर्द और नेत्र पीड़ा बनी रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति आपकी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक-ठाक रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना और काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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