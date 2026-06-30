जिज्ञासु होना बुद्धिमान होने की पहचान, जानें उचित-अनुचित का अंतर भी

मनुष्य विवेकशील प्राणी है। जिज्ञासा एवं प्रश्न करने के लिए ही उसका जन्म होता है। यह उसका सहज स्वभाव भी है। अधिक प्रश्नों की संख्या का अर्थ है- ज्ञान और विज्ञान में अधिक उन्नति। सभ्यता का विकास हमारी अनंत जिज्ञासाओं के कारण संभव हुआ है, जो आज भी जारी है।

पिता के साथ भ्रमण करता हुआ एक बालक निरंतर जिज्ञासाएं व्यक्त करता जा रहा है। वह पिता से अनेकानेक विलक्षण प्रश्न पूछता है। पिता को यथोचित उत्तरों से अपने पुत्र को संतुष्ट करना पड़ता है। गृहस्थाश्रम में जब मैं एक युवा पिता था, तो निरंतर साथ रहने वाला मेरा द्वितीय पुत्र मुझसे सैकड़ों प्रश्नाें के अंबार लगा देता था।

प्रश्न करना सहज स्वभाव एक दिन हम संध्या को ट्राम में जा रहे थे कि सामने से बारात जा रही थी। उस चार वर्ष के बालक ने सदा की ही भांति यह प्रश्न किया कि यह विशाल शोभा यात्रा क्या है। विवाह से संबंधित उसके अनेक प्रश्नों के हर संभव उत्तर दिए गए और अंत में उसने पूछा क्या उसके पिता का भी विवाह हुआ है। यह प्रश्न सुनकर उपस्थित सज्जन वृंद जोर से हंस पड़े। यद्यपि वह बालक आश्चर्यचकित था कि हम सब क्यों हंस रहे हैं। किसी प्रकार बालक को उसके विवाहित पिता के द्वारा संतुष्ट किया गया।

ऐसे ही सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुषों में से एक महाराज परीक्षित थे। अनजाने में ही एक ब्राह्मण ने उन्हें शाप दे दिया कि सात दिन के भीतर सर्प के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह ब्राह्मण यद्यपि बालक ही था, किंतु वह अत्यधिक शक्तिशाली था। उन महान राजा का महत्व नहीं जानने के कारण ही उस बालक ने मूर्खतापूर्वक यह शाप दे दिया कि राजा की सात दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। बालक के पिता को, जिनका महाराज परीक्षित ने अपराध किया था, यह शाप सुनकर अत्यंत शोक हुआ।

शाश्वत सत्य को जानने की इच्छा जब महाराज को इस दुर्भाग्यशाली शाप के बारे में पता चला, तो तत्काल ही वे अपना राजमहल त्याग कर, निकट भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु की तैयारी करने के लिए गंगा के तट पर चले गए। वे एक महान सम्राट थे, इसलिए प्रायः सभी महर्षि और उच्च कोटि के विद्वान उस स्थान पर एकत्रित हो गए, जहां महाराज परीक्षित अपने नाशवान शरीर को त्यागने के पूर्व उपवास कर रहे थे।

अंत में, सभी संतों में से सर्वाधिक युवा संत, शुकदेव गोस्वामी भी वहां उपस्थित हुए। उनके द्वारा उस संत-समागम का सर्वसम्मति से सभापतित्व स्वीकार किया गया (यद्यपि वहां पर उनके पिता श्रीव्यासदेव भी उपस्थित थे)। महाराज परीक्षित ने अत्यंत आदरपूर्वक शुकदेव गोस्वामी को एक उच्च आसन (व्यास-आसन) अर्पित किया और नश्वर जगत में सातवें दिन होने वाली अपनी मृत्यु के संबंध में उनसे अनेक विवेकपूर्ण प्रश्न किए।

महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त पांडवों के योग्य वंशज थे। उन्होंने महान ऋषि शुकदेव के सामने इस प्रकार संगत जिज्ञासाएं कीं। ‘हे ब्राह्मण, आप महान संतों में भी सर्वाधिक महान हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया यह बताएं कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं अपनी मृत्यु के कगार पर स्थित हूं। अतः मैं इस विषम समय में क्या करूं? कृपा करके मुझे बताइए। हे प्रभो! मैं क्या श्रवण करूं, क्या अर्चन करूं अथवा अब मैं किसका स्मरण करूं? आप जैसे महान ऋषि गृहस्थ के घरों में आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरते, इसीलिए यह मेरा सौभाग्य है कि आप करुणावश मेरी मृत्यु के समय यहां आए हैं। अतएव कृपया इस विषम समय में आप मुझे उपदेशामृत का पान कराइए।’

उचित-अनुचित का अंतर जानें इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा मधुर भाषा में निवेदन किए जाने पर महर्षि शुकदेव ने उनके प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर दिए। शुकदेव गोस्वामी भागवत-विद्या के न केवल महान विद्वान थे, वरन समस्त दैवी गुणों से संपन्न भी थे। वे वैदिक साहित्य के मूल रचयिता श्री बादरायण (महर्षि वेदव्यास) के योग्य पुत्र थे। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ‘प्रिय नृप, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यधिक संगत और विवेकपूर्ण है। यह सब समय के समस्त लोगों के लिए हितकर भी है। ऐसी जिज्ञासाएं सर्वोच्च और विवेकपूर्ण भी हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं वे मुक्त पुरुष करते हैं, जिनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है।’

एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली-भांति जानता है कि जन्म के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। उसे यह ज्ञात है कि प्रत्येक क्षण उसकी मृत्यु होती जा रही है। ज्यों ही उसके जीवन का समय समाप्त होगा, त्यों ही मृत्यु का अंतिम रूप सामने आ जाएगा, इसीलिए वह अगले जीवन के लिए अथवा जन्म-मृत्यु रूपी बारंबार होने वाले भवरोग से मुक्त होने की तैयारी करता है।