पंचांग टुडे ( 17 नवंबर 2026): आज भद्रा और पंचक का साया, जानें मंगलवार के पूजा-पाठ के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang Today in Hindi: आज 17 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल अष्टमी उपरांत नवमी तिथि लगेगी। मंगलवार को राहुकाल के साथ और पंचक का साया भी रहने वाला है। देखें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज 17 नवंबर 2026, मंगलवार को कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि तड़के सुबह 04 बजकर 19 मिनट पर प्रारंभ हो चुकी है और बुधवार को सुबह 06 बजकर 05 मिनट तक विद्यमान रहेगी। चंद्रमा मकर राशि उपरांत कुंभ राशि पर संचरण करेगा। सूर्य वृश्चिक राशि के गोचर में हैं। मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार व्रत करने से हनुमान जी की कृपा मिलने के साथ ही मंगल ग्रह दोष भी समाप्त होता है। आत्मविश्वास मजबूत होता है और संकटों से रक्षा होती है।
आज हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत सुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मसूर की दाल का दान करने से मंगल ग्रह अनुकूल होता है और शुभ परिणाम मिलते हैं। मंगलवार को पूजा-पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती अवश्य उतारनी चाहिए।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:45 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:26 बजे
• चंद्रोदय: दोपहर 12:48 बजे
• चंद्रास्त: रात 11:14 बजे
आज का पंचांग:
राहुकाल : अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक।
शुभ समय : प्रातः 10.30 मिनट से 12 बजे तक।
सावधानी बरतें : अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक। व्रत-त्योहार : श्री दुर्गाष्टमी व्रत। गोपाष्टमी।
पंचांग : 17 नवंबर, मंगलवार। शक संवत्: 26 कार्तिक (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि रात्रि 06.06 मिनट (सूर्योदय पू.) तक। पंजाब पंचांग: 02 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 06 जमादि उल्सानी, 1448।
तिथि : प्रात: 06.06 मिनट के पश्चात नवमी तिथि।
चंद्र राशि : मकर राशि में अपराह्न 03.31 मिनट तक।
सूर्य : दक्षिणायन। हेमंत ऋतु।
आज का दिशाशूल: उत्तर
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:59 बजे से सुबह 05:52 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:37 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:28 बजे से शाम 05:54 बजे तक।
अमृत काल: शाम 05:11 बजे से शाम 06:56 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:40 बजे से 18 नवंबर को सुबह 12:34 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
यमगण्ड: सुबह 09:26 बजे से सुबह 10:46 बजे तक।
राहुकाल: दोपहर 03 बजे से शाम 04:30 मिनट तक।
गुलिक काल: दोपहर 12:07 बजे से दोपहर 01:27 बजे तक।
दुर्मुहूर्त: सुबह 08:54 बजे से सुबह 09:37 बजे तक।
आडल योग: सुबह 06:46 बजे से अगले दिन तड़के 04:34 बजे तक।
भद्रा: सुबह 06:46 बजे से शाम 05:17 बजे तक।
पंचक: दोपहर 03:30 बजे से अगले दिन 18 नवंबर को सुबह 06:46 बजे तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान