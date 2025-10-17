Aaj Ka Panchang : रमा एकादशी व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Aaj Ka Panchang 17 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Aaj Ka Panchang : 17 अक्तूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 25 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 01 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 24, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण एकादशी प्रातः 11.13 बजे तक पश्चात द्वादशी तिथि, मघा नक्षत्र दोपहर 01.58 बजे तक पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। रमा एकादशी व्रत। गोवत्स द्वादशी। कार्तिक संक्रांति। गंडमूल दोपहर 01.58 बजे तक।
सूर्योदय 06:23 ए एम
सूर्यास्त 05:49 पी एम
चन्द्रोदय 03:24 ए एम, अक्टूबर 18
चन्द्रास्त 03:38 पी एम
आज के शुभ मुहूर्त-
ब्रह्म मुहूर्त 04:43 ए एम से 05:33 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:08 ए एम से 06:23 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम
विजय मुहूर्त 02:01 पी एम से 02:46 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:49 पी एम से 06:14 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:49 पी एम से 07:05 पी एम
अमृत काल 11:26 ए एम से 01:07 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 18
आज के अशुभ मुहूर्त-
राहुकाल 10:40 ए एम से 12:06 पी एम
यमगण्ड 02:58 पी एम से 04:24 पी एम
गुलिक काल 07:49 ए एम से 09:15 ए एम
दुर्मुहूर्त 08:40 ए एम से 09:26 ए एम
वर्ज्य 10:32 पी एम से 12:15 ए एम, अक्टूबर 18 12:29 पी एम से 01:15 पी एम
गण्ड मूल 06:23 ए एम से 01:57 पी एम
बाण अग्नि - 01:54 पी एम तक