Aaj Ka Panchang : रमा एकादशी व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Aaj Ka Panchang 17 October 2025, Panchang Today : हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Fri, 17 Oct 2025 05:58 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Aaj Ka Panchang : 17 अक्तूबर, शुक्रवार, शक संवत्: 25 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 01 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 24, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: कार्तिक कृष्ण एकादशी प्रातः 11.13 बजे तक पश्चात द्वादशी तिथि, मघा नक्षत्र दोपहर 01.58 बजे तक पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। रमा एकादशी व्रत। गोवत्स द्वादशी। कार्तिक संक्रांति। गंडमूल दोपहर 01.58 बजे तक।

सूर्योदय 06:23 ए एम

सूर्यास्त 05:49 पी एम

चन्द्रोदय 03:24 ए एम, अक्टूबर 18

चन्द्रास्त 03:38 पी एम

आज के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:43 ए एम से 05:33 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:08 ए एम से 06:23 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 02:01 पी एम से 02:46 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:49 पी एम से 06:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:49 पी एम से 07:05 पी एम

अमृत काल 11:26 ए एम से 01:07 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 18

आज के अशुभ मुहूर्त-

राहुकाल 10:40 ए एम से 12:06 पी एम

यमगण्ड 02:58 पी एम से 04:24 पी एम

गुलिक काल 07:49 ए एम से 09:15 ए एम

दुर्मुहूर्त 08:40 ए एम से 09:26 ए एम

वर्ज्य 10:32 पी एम से 12:15 ए एम, अक्टूबर 18 12:29 पी एम से 01:15 पी एम

गण्ड मूल 06:23 ए एम से 01:57 पी एम

बाण अग्नि - 01:54 पी एम तक

